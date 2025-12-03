Жамшид Ходжаев предложил создать промышленный инжиниринговый центр с Россией
15:43 03.12.2025 (обновлено: 15:51 03.12.2025)
В Ташкенте проходит 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ и бизнес-форум деловых кругов двух стран.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев предложил проект по созданию промышленного инжинирингового центра с Российской Федерацией, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте проходит 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а на полях мероприятия — бизнес-форум деловых кругов двух стран.
По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил $11 млрд, что почти вдвое больше, чем 6 лет назад. По итогам года мы ожидаем довести объем товарооборота между Узбекистаном и Россией до $12 млн, отметил в своем выступлении Ходжаев.
"В 2025 году динамика сохраняется, и за январь-октябрь экспорт Узбекистана в Россию достиг 3,6 миллиардов долларов, что делает Российскую Федерацию одним из крупнейших наших рынков по экспорту наших товаров. В структуре внешней торговли Узбекистана Россия стабильно входит в число ключевых партнеров, формируя около 16% общего внешнеторгового оборота страны", — сказал он.
Он добавил, что Узбекистан также входит в десятку крупнейших торговых партнеров России.
"Это показывает взаимный, а не односторонний характер экономического взаимодействия двух стран", — резюмировал заместитель премьер-министра РУз.
Масштаб сотрудничества иллюстрируют и другие озвученные им данные: в Узбекистане свыше 3 000 компаний с российским капиталом.
"Россия занимает одно из лидирующих мест по числу предприятий с участием иностранного капитала", — отметил он.
Совокупный портфель совместных инвестиционных проектов с Россией превышает $55 млрд.
"При этом только в 2025 году ожидаем освоения около 5 миллиардов российских инвестиций, и я считаю, что это серьезная база, которая должна давать ощутимую отдачу в виде новых производств, рабочих мест и налоговых поступлений", — добавил Ходжаев.
В свою очередь по итогам 2024 и 2025 годов Узбекистан вошел в число крупнейших покупателей российской агропродукции.
Заместитель премьер-министра отметил, что рост торговли в последние годы сопровождается структурными изменениями: увеличиваются поставки готовой промышленной продукции, текстиля, продуктов переработки, а не только сырья.
По словам Жамшида Ходжаева, по линии российских поставок наблюдается существенный рост экспорта продовольствия, сельхозсырья и сельхозпродукции в Узбекистан.
"Важно, чтобы дальнейший рост объемов торговли обязательно шел за счет углубления переработки и кооперации", — отметил он.
Ходжаев также отметил, что каркас промкооперации уже формируют совместные индустриальные площадки с российскими партнерами в Ташкентской, Джизакской, Бухарской, Навоийской областях.
"На фоне успешных промышленных выставок "Иннопром. Центральная Азия", по итогам которых был подписан пакет соглашений на сумму около 4 миллиардов долларов, мы уже переходим с презентаций к стабильной загрузке производственных мощностей", — сказал он.
Также Ходжаев сообщил, что к 2026 году будет сформирован новый пул совместных проектов — сторонам уже дано соответствующее поручение.
"Мы сегодня как раз дали поручение нашим ведомствам, чтобы уже на двадцать шестой год создали пул проектов.", — сказал он.
Зампремьера РУз отметил уникальность действующих механизмов сотрудничества между Узбекистаном и Россией.
"Ни с кем нет такой платформы, как специальные промышленные зоны. Сейчас мы обсуждали с Денисом Валентиновичем (Мантуровым — прим. ред.) инжиниринговые школы, совместные направления, где мы можем добавить мягкий компонент", — подчеркнул он.
Ходжаев призвал бизнес максимально использовать доступные инструменты — от административных и индустриальных парков до инвестиционных платформ.
Заместитель премьер-министра Узбекистана со ссылкой на данные коллег также отметил, что более 75% взаимных расчетов между Узбекистаном и Россией осуществляются в национальных валютах.
По его словам, это серьезный шаг, который нужно закрепить развитием платежных каналов, интеграцией систем, повышением уровня кибербезопасности и комплаенса.
Он рассказал, что в Узбекистане начата реализация крупных инициатив в сфере цифровой экономики, в частности, создание специальной налоговой зоны для проектов в области искусственного интеллекта и центров обработки данных с длительными налоговыми льготами для инвесторов.
"Рассчитываем, что российские IT-компании и финансовые институты будут участвовать в этих проектах, как в части инфраструктуры, так и в части прикладных решений", — добавил он.