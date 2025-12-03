https://uz.sputniknews.ru/20251203/jamshid-xodjaev-predlojil-sozdat-promyshlennyy-injiniringovyy-tsentr-s-rossiey-53914804.html

Жамшид Ходжаев предложил создать промышленный инжиниринговый центр с Россией

Жамшид Ходжаев предложил создать промышленный инжиниринговый центр с Россией

В Ташкенте проходит 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ и бизнес-форум деловых кругов двух стран.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев предложил проект по созданию промышленного инжинирингового центра с Российской Федерацией, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте проходит 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а на полях мероприятия — бизнес-форум деловых кругов двух стран.По итогам 2024 года товарооборот между странами превысил $11 млрд, что почти вдвое больше, чем 6 лет назад. По итогам года мы ожидаем довести объем товарооборота между Узбекистаном и Россией до $12 млн, отметил в своем выступлении Ходжаев.Он добавил, что Узбекистан также входит в десятку крупнейших торговых партнеров России.Масштаб сотрудничества иллюстрируют и другие озвученные им данные: в Узбекистане свыше 3 000 компаний с российским капиталом.Совокупный портфель совместных инвестиционных проектов с Россией превышает $55 млрд.В свою очередь по итогам 2024 и 2025 годов Узбекистан вошел в число крупнейших покупателей российской агропродукции.Заместитель премьер-министра отметил, что рост торговли в последние годы сопровождается структурными изменениями: увеличиваются поставки готовой промышленной продукции, текстиля, продуктов переработки, а не только сырья.По словам Жамшида Ходжаева, по линии российских поставок наблюдается существенный рост экспорта продовольствия, сельхозсырья и сельхозпродукции в Узбекистан.Ходжаев также отметил, что каркас промкооперации уже формируют совместные индустриальные площадки с российскими партнерами в Ташкентской, Джизакской, Бухарской, Навоийской областях.Также Ходжаев сообщил, что к 2026 году будет сформирован новый пул совместных проектов — сторонам уже дано соответствующее поручение.Зампремьера РУз отметил уникальность действующих механизмов сотрудничества между Узбекистаном и Россией.Ходжаев призвал бизнес максимально использовать доступные инструменты — от административных и индустриальных парков до инвестиционных платформ.Заместитель премьер-министра Узбекистана со ссылкой на данные коллег также отметил, что более 75% взаимных расчетов между Узбекистаном и Россией осуществляются в национальных валютах.По его словам, это серьезный шаг, который нужно закрепить развитием платежных каналов, интеграцией систем, повышением уровня кибербезопасности и комплаенса.Он рассказал, что в Узбекистане начата реализация крупных инициатив в сфере цифровой экономики, в частности, создание специальной налоговой зоны для проектов в области искусственного интеллекта и центров обработки данных с длительными налоговыми льготами для инвесторов."Рассчитываем, что российские IT-компании и финансовые институты будут участвовать в этих проектах, как в части инфраструктуры, так и в части прикладных решений", — добавил он.

