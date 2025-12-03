https://uz.sputniknews.ru/20251203/match-futzal-uzbekistan-rossiya-53919794.html

Сборная Узбекистана по футзалу сыграет с Россией — где и когда пройдут матчи

Сборная Узбекистана по футзалу сыграет с Россией — где и когда пройдут матчи

Главный тренер сборной РФ по футзалу: Сборная Узбекистана одна из ведущих футбольных держав Азии, они постоянно прогрессируют и повышают свой класс.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу сыграет с Россией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.Матчи пройдут 19 и 21 декабря на территории спорткомплекса Бухарского государственного университета, в 17.00 по ташкентскому времени.Для участия в них российский тренерский штаб определил расширенный список игроков: в него вошли 23 футболиста.Он также поблагодарил принимающую сторону за приглашение сыграть на ее территории и возможность получить очередной импульс для дальнейшего прогресса."В нынешних условиях поддерживающего режима это прекрасная возможность сыграть с сильным соперником и получить очередной импульс для дальнейшего прогресса", — отметил Зоидзе.

