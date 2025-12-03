Ушаков: Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров", — сообщил он журналистам.
Другие заявления Юрия Ушакова:
беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной;
Путин передал через Уиткоффа привет Трампу и ряд политических сигналов;
на встрече Путина с Уиткоффом обсуждалась суть плана США по Украине;
РФ договорилась на уровне помощников продолжить контакты с США;
представители Трампа передали Путину от него наилучшие пожелания;
Путин сообщил Уиткоффу, что РФ с чем-то согласна в планах США по Украине;
компромисс по Украине пока не нашли, некоторые наработки можно обсуждать;
Путин обсудил с Уиткоффом перспективы урегулирования на Украине;
все варианты плана США по Украине касаются долгосрочного урегулирования;
представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой, в Вашингтон;
новая встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в урегулировании;
на встрече Путина и Уиткоффа обсуждались все варианты мирного плана США;
Путин и Уиткофф отметили необходимость сотрудничества в экономике;
зять Трампа Кушнер продуктивно поработал на Ближнем Востоке;
на переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа обсуждались территориальные проблемы, без которых Россия не видит решения украинского кризиса;
Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 27 пунктов;
американская делегация после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным поехала в посольство, затем в Вашингтоне лично доложит президенту США Дональду Трампу;
Путин и Уиткофф обсудили перспективы экономического взаимодействия;
Путин и Уиткофф договорились продолжать работу по Украине.
Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Встреча продлилась почти пять часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.