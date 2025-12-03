https://uz.sputniknews.ru/20251203/putin-uitkoff-peregovory-ushakov-kommentariy-53901409.html

Ушаков: Россия и США не будут разглашать суть переговоров в Кремле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Другие заявления Юрия Ушакова:Владимир Путин накануне вечером принял в Кремле Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Встреча продлилась почти пять часов. С российской стороны в ней участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

