Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров

Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53899878_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac7e399755e5a6da87358fd186f0749e.jpg

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что сотрудничество между двумя странами за последние годы активизировалось, а дружеские отношения достигли уровня стратегического партнерства. По мнению сторон, общность исторических, традиционных, культурных ценностей, связывающих народы двух стран, приобретает важное значение для развития межгосударственных связей. В фокусе внимания собеседников находились вопросы расширения экономического сотрудничества, дальнейшего развития межрегиональных и торговых связей между бизнес-кругами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в области развития межпарламентских отношений и реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште. В программе визита также подписание меморандума о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса РУз и Национальным собранием Венгрии.

