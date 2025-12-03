Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251203/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-prezidentom-vengrii--detali-peregovorov-53900386.html
Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров
Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров
Sputnik Узбекистан
Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште
2025-12-03T10:45+0500
2025-12-03T11:07+0500
политика
делегация
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
встреча
президент
венгрия
будапешт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53899878_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac7e399755e5a6da87358fd186f0749e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что сотрудничество между двумя странами за последние годы активизировалось, а дружеские отношения достигли уровня стратегического партнерства. По мнению сторон, общность исторических, традиционных, культурных ценностей, связывающих народы двух стран, приобретает важное значение для развития межгосударственных связей. В фокусе внимания собеседников находились вопросы расширения экономического сотрудничества, дальнейшего развития межрегиональных и торговых связей между бизнес-кругами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в области развития межпарламентских отношений и реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште. В программе визита также подписание меморандума о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса РУз и Национальным собранием Венгрии.
узбекистан
венгрия
будапешт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53899878_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10d83b5bcf42c0660c787f0d2d4ae8af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
танзиля нарбаева сенат олий мажлиса делегация встреча президент венгия будапешт
танзиля нарбаева сенат олий мажлиса делегация встреча президент венгия будапешт

Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии — детали переговоров

10:45 03.12.2025 (обновлено: 11:07 03.12.2025)
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии
© Сенат Олий Мажлиса
"В рамках официального визита в Будапешт Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком", — говорится в сообщении.
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2025
Состоялась встреча Председателя Сената Олий Мажлиса с Президентом Венгрии
© Сенат Олий Мажлиса
Отмечалось, что сотрудничество между двумя странами за последние годы активизировалось, а дружеские отношения достигли уровня стратегического партнерства.
По мнению сторон, общность исторических, традиционных, культурных ценностей, связывающих народы двух стран, приобретает важное значение для развития межгосударственных связей.
В фокусе внимания собеседников находились вопросы расширения экономического сотрудничества, дальнейшего развития межрегиональных и торговых связей между бизнес-кругами двух стран.
"В ходе диалога отмечалось, что 2026 год объявлен Годом культуры, науки и инноваций между Узбекистаном и Венгрией, стороны обменялись мнениями по вопросам проведения ряда крупных мероприятий в двух государствах по этому случаю", — говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в области развития межпарламентских отношений и реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.
Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса 1–3 декабря находится в Будапеште. В программе визита также подписание меморандума о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса РУз и Национальным собранием Венгрии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0