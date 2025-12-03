https://uz.sputniknews.ru/20251203/top-5-stran-kuda-chasche-vsego-edut-turisty-iz-uzbekistana-53904137.html

Топ-5 стран, куда чаще всего едут туристы из Узбекистана

Топ-5 стран, куда чаще всего едут туристы из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета по статистике, за первые 10 месяцев 2025 года за границу с туристическими целями выехали около 6,4 млн граждан республики

2025-12-03T14:00+0500

2025-12-03T14:00+0500

2025-12-03T15:43+0500

инфографика

узбекистан

туристы

страны

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53904329_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36a99fec0d0a10b55ccd0c15d9d45d81.png

Среди стран, куда чаще всего выезжали граждане Узбекистана с туристическими целями в январе–октябре этого года, лидирует соседний Кыргызстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 10 месяцев 2025 года за границу с туристическими целями выехали около 6,4 млн граждан республики.По сравнению с соответствующим прошлогодним периодом их число увеличилось почти на 1,3 млн человек или на 24,7%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

страны

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туристы узбекистан страны