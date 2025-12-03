Топ-5 стран, куда чаще всего едут туристы из Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20251203/top-5-stran-kuda-chasche-vsego-edut-turisty-iz-uzbekistana-53904137.html
По данным Национального комитета по статистике, за первые 10 месяцев 2025 года за границу с туристическими целями выехали около 6,4 млн граждан республики
Среди стран, куда чаще всего выезжали граждане Узбекистана с туристическими целями в январе–октябре этого года, лидирует соседний Кыргызстан.По данным Национального комитета РУз по статистике, за первые 10 месяцев 2025 года за границу с туристическими целями выехали около 6,4 млн граждан республики.По сравнению с соответствующим прошлогодним периодом их число увеличилось почти на 1,3 млн человек или на 24,7%.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
14:00 03.12.2025 (обновлено: 15:43 03.12.2025)
