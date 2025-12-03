https://uz.sputniknews.ru/20251203/v-eaes-dlya-sbora-statdannyx-budut-ispolzovat-novyy-istochnik-informatsii-53916512.html
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В ЕАЭС для сбора статданных будут использовать новый источник информации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Цель — создание благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.Коллегия комиссии уже утвердила соответствующие изменения в Методологию ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств Евразийского экономического союза.Объем внешней электронной торговли товарами является важным показателем для оценки состояния и роста цифровой экономики, анализа динамики развития онлайн-торговли в странах Союза, пояснил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.Помимо этого, Коллегия ЕЭК приняла решила дополнить перечень методологий формирования официальной статистической информации ЕАЭС двумя новыми позициями.Обе они соответствуют международным стандартам и будут применяться Комиссией при публикации сводных показателей для повышения точности и сопоставимости официальной статинформации, добавили в пресс-службе ЕЭК.
В ЕАЭС для сбора статданных будут использовать новый источник информации
Цель — создать благоприятные условия для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
В ЕАЭС для сбора статданных будут использовать новый источник информации, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Цель — создание благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.
Коллегия комиссии уже утвердила соответствующие изменения в Методологию ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств Евразийского экономического союза.
"Изменения предполагают использование нового источника информации для сбора статистических данных – деклараций на товары электронной торговли. Это позволит странам Союза формировать актуальную статистическую информацию об объемах экспорта и импорта товаров электронной торговли", — говорится в сообщении.
Объем внешней электронной торговли товарами является важным показателем для оценки состояния и роста цифровой экономики, анализа динамики развития онлайн-торговли в странах Союза, пояснил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.
Помимо этого, Коллегия ЕЭК приняла решила дополнить перечень методологий формирования официальной статистической информации ЕАЭС двумя новыми позициями.
1.
Методологией формирования официальной статистической информации ЕАЭС о взаимных прямых инвестициях и взаимных услугах.
2.
Методологией формирования официальной статистической информации ЕАЭС по расчетным показателям денежно-кредитной статистики.
Обе они соответствуют международным стандартам и будут применяться Комиссией при публикации сводных показателей для повышения точности и сопоставимости официальной статинформации, добавили в пресс-службе ЕЭК.