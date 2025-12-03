https://uz.sputniknews.ru/20251203/v-eaes-dlya-sbora-statdannyx-budut-ispolzovat-novyy-istochnik-informatsii-53916512.html

В ЕАЭС для сбора статданных будут использовать новый источник информации

Sputnik Узбекистан

Цель — создать благоприятные условия для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза. 03.12.2025, Sputnik Узбекистан

2025-12-03T18:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

статистика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В ЕАЭС для сбора статданных будут использовать новый источник информации, сообщает пресс-служба ЕЭК.Цель — создание благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.Коллегия комиссии уже утвердила соответствующие изменения в Методологию ведения таможенной статистики внешней торговли товарами государств Евразийского экономического союза.Объем внешней электронной торговли товарами является важным показателем для оценки состояния и роста цифровой экономики, анализа динамики развития онлайн-торговли в странах Союза, пояснил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев.Помимо этого, Коллегия ЕЭК приняла решила дополнить перечень методологий формирования официальной статистической информации ЕАЭС двумя новыми позициями.Обе они соответствуют международным стандартам и будут применяться Комиссией при публикации сводных показателей для повышения точности и сопоставимости официальной статинформации, добавили в пресс-службе ЕЭК.

еаэс, статистика, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции