Речь идет о компаниях, специализирующихся на производстве продукции для масложировой, кондитерской и косметической отраслей промышленности
16:05 04.12.2025
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik.
В ЕАЭС поддержат предприятия по переработке экзотического сырья: коллегия ЕЭК на три года обнулила пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек, сообщает
пресс-служба комиссии.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении орехов ши, орехов шореи, саловых орехов, семян гарцинии индийской и косточек плодов мангиферы индийской (манго) и их ядер в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2028 года включительно", — говорится в сообщении.
Директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян пояснил, что эта мера направлена на поддержку предприятий-переработчиков экзотического сырья, занимающихся производством специализированных жиров, стеаринов, эквивалентов и заменителей масла какао, используемых в масложировой, кондитерской и косметической отраслях промышленности.