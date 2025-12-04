https://uz.sputniknews.ru/20251204/eaeu-podderjka-pererabotchikov-ekzoticheskogo-syrya-53941493.html

Речь идет о компаниях, специализирующихся на производстве продукции для масложировой, кондитерской и косметической отраслей промышленности

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В ЕАЭС поддержат предприятия по переработке экзотического сырья: коллегия ЕЭК на три года обнулила пошлины на отдельные виды орехов, семян и косточек, сообщает пресс-служба комиссии. Директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян пояснил, что эта мера направлена на поддержку предприятий-переработчиков экзотического сырья, занимающихся производством специализированных жиров, стеаринов, эквивалентов и заменителей масла какао, используемых в масложировой, кондитерской и косметической отраслях промышленности.

