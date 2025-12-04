https://uz.sputniknews.ru/20251204/na-sputnikpro-v-tashkente-rasskajut-o-sozdanii-infografiki-53941854.html
На SputnikPRO в Ташкенте расскажут о создании инфографики
16:50 04.12.2025 (обновлено: 17:56 04.12.2025)
Речь пойдет о преимуществах этого самостоятельного средства передачи информации, его типах и сложностях создания.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики.
Спикером выступит дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.
Он расскажет, что такое инфографика, какие задачи она решает, как правильно формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.
Время и место проведения: 11 декабря в 15.00, в IT-кампусе Университета Пучон (ул. Истиклол, 7).
Записаться для участия можно по следующим контактам:
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев,
телефон: +99897-190-71-78,
T️еlegram: @alisherakimbaev,
электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.
Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.