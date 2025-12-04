На SputnikPRO в Ташкенте расскажут о создании инфографики

https://uz.sputniknews.ru/20251204/na-sputnikpro-v-tashkente-rasskajut-o-sozdanii-infografiki-53941854.html

Речь пойдет о преимуществах этого самостоятельного средства передачи информации, его типах и сложностях создания.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В столице Узбекистана пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики.Спикером выступит дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.Он расскажет, что такое инфографика, какие задачи она решает, как правильно формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.Время и место проведения: 11 декабря в 15.00, в IT-кампусе Университета Пучон (ул. Истиклол, 7).Записаться для участия можно по следующим контактам:продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев,телефон: +99897-190-71-78,T️еlegram: @alisherakimbaev,электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

