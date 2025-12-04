https://uz.sputniknews.ru/20251204/putin-vstrecha-s-uitkoffom-53936421.html

Путин объяснил почему встреча с Уиткоффом продлилась около пяти часов

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча продлилась так долго. Об этом сообщает РИА Новости.Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Встреча продлилась около пяти часов.Другие заявления российского лидера:

