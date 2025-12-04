Узбекистан
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча продлилась так долго. Об этом сообщает РИА Новости.Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Встреча продлилась около пяти часов.Другие заявления российского лидера:
Путин объяснил почему встреча с Уиткоффом продлилась около пяти часов

14:30 04.12.2025 (обновлено: 14:50 04.12.2025)
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Их визит в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему пришлось пройтись практически по каждому пункту предлагаемого Вашингтоном мирного плана по Украине, поэтому встреча продлилась так долго. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Встреча продлилась около пяти часов.
"То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени", — сказал глава РФ.
Другие заявления российского лидера:
говорить, что конкретно подходит РФ в идеях США по Украине, преждевременно, это может нарушить режим работы, который пытается организовать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп;
глава РФ назвал консенсус сторон по мирному плану США по Украине непростой задачей;
администрация президента США Дональда Трампа взяла на себя сложную миссию по урегулированию на Украине;
американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно;
пока преждевременно говорить о состоявшейся встрече с представителями США, но она была необходима;
с США обсуждали пункты плана по Украине, с которыми Россия не согласна;
Россия пыталась выстроить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал;
ДНР и ЛНР не хотели существовать в составе Украине и выразили это на референдуме;
Киев отказался выводить войска из ДНР и ЛНР после референдума, предпочел воевать и "довоевался";
представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной;
предложения американской стороны основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.
