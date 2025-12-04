Как медом намазано — в Ташкенте проходит самая "сладкая" ярмарка

https://uz.sputniknews.ru/20251204/tashkent-yarmarka-meda-53931205.html
2025-12-04T13:18+0500
2025-12-04T13:18+0500
2025-12-04T13:18+0500
На ярмарке меда в ташкентском парке "Анхор" собрались пчеловоды из разных регионов республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Каждый привез свой уникальный продукт: от классического липового и гречишного меда до редких сортов, собранных в горах или пустынных районах. На прилавках — богатый выбор: густой янтарный, прозрачный акациевый, терпкий таежный, нежные кремовые сорта с ягодами и орехами.
Особое внимание уделяют дегустации. Посетителям дают попробовать разные сорта, рассказывают о пользе каждого вида и о том, как правильно хранить мед. А некоторые пчеловоды делятся семейными секретами: кто-то уверяет, что мед из горных районов помогает укрепить иммунитет, другие советуют добавлять ложку свежего продукта в утренний чай для бодрости.
"Мед с добавлением алтайского мумие — настоящий природный энергетик — поднимает настроение и выручает при стрессах. А еще есть мед с черникой, облепихой или с имбирем — с ними очень здорово пить чай и наслаждаться вечерами", — рекомендует участник ярмарки, пчеловод Иван Герасимов.
Но ярмарка — это не только дегустация сладкого лакомства. Пчеловоды предлагают свечи и фигурки из натурального воска, пыльцу, прополис, соты и даже целые ульи. Для тех, кто интересуется пчеловодством, представляют специальные костюмы и оборудование.
Ярмарка продлится до 10 декабря.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
