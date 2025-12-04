https://uz.sputniknews.ru/20251204/tashkent-yarmarka-meda-53931205.html

Как медом намазано — в Ташкенте проходит самая "сладкая" ярмарка

Здесь можно найти лакомство на любой вкус, цвет и консистенцию. Пчеловоды рассказывают о пользе каждого сорта меда и его правильном хранении, а некоторые из них даже делятся семейными секретами

На ярмарке меда в ташкентском парке "Анхор" собрались пчеловоды из разных регионов республики, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Каждый привез свой уникальный продукт: от классического липового и гречишного меда до редких сортов, собранных в горах или пустынных районах. На прилавках — богатый выбор: густой янтарный, прозрачный акациевый, терпкий таежный, нежные кремовые сорта с ягодами и орехами.Особое внимание уделяют дегустации. Посетителям дают попробовать разные сорта, рассказывают о пользе каждого вида и о том, как правильно хранить мед. А некоторые пчеловоды делятся семейными секретами: кто-то уверяет, что мед из горных районов помогает укрепить иммунитет, другие советуют добавлять ложку свежего продукта в утренний чай для бодрости.Но ярмарка — это не только дегустация сладкого лакомства. Пчеловоды предлагают свечи и фигурки из натурального воска, пыльцу, прополис, соты и даже целые ульи. Для тех, кто интересуется пчеловодством, представляют специальные костюмы и оборудование.Ярмарка продлится до 10 декабря.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

