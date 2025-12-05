Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251205/mirziyoev-oznakomilsya-obnovlenniy-park-obschestvennogo-transporta-gulistan-53950316.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с обновленным парком общественного транспорта в Гулистане
Шавкат Мирзиёев ознакомился с обновленным парком общественного транспорта в Гулистане
Sputnik Узбекистан
С целью организации внутригородского автобусного сообщения в Гулистан были доставлены 52 современных автобуса, полностью соответствующих требованиям экологического стандарта “Евро-5” и работающих на сжатом природном газе.
2025-12-05T09:30+0500
2025-12-05T09:30+0500
шавкат мирзиёев
транспорт
автобусы
гулистан
общественный транспорт
сырдарьинская область
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53950568_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b446871d07ad23189ef716efbdadf123.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами, поставленными в Гулистан для обновления парка общественного транспорта, сообщает пресс-служба главы государства.Новые низкопольные автобусы оборудованы специальными пандусами и отдельными сидениями для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рассчитаны на перевозку 65 пассажиров. Для оплаты проезда предусмотрена возможность использования электронной системы "АТТО".По данным пресс-службы главы государства, в городских перевозках на общественном транспорте, на основе брутто-контракта организовано движение автобусов по 7 внутригородским маршрутам, полностью охватывающим 23 махалли Гулистана.Как отмечается, за год в рамках обновленного сообщения будет оказано транспортных услуг на 38 млрд сумов, а также создано 120 рабочих мест.Глава государства поручил последовательно продолжить работу по пополнению парков общественного транспорта городов страны современными автобусами и предоставлению качественных услуг населению.В будущем для города планируется приобрести еще 30 одиннадцатиметровых автобусов дальнего следования. Реализация этого проекта позволит создать более 150 дополнительных рабочих мест.
гулистан
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53950568_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eb44f2d7372ec908b20540c123d7e451.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент мирзиёев гулистан автобусы транспорт
президент мирзиёев гулистан автобусы транспорт

Шавкат Мирзиёев ознакомился с обновленным парком общественного транспорта в Гулистане

09:30 05.12.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
С целью организации внутригородского автобусного сообщения в Гулистан были доставлены 52 современных автобуса, полностью соответствующих требованиям экологического стандарта “Евро-5” и работающих на сжатом природном газе.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами, поставленными в Гулистан для обновления парка общественного транспорта, сообщает пресс-служба главы государства.

"С целью организации внутригородского автобусного сообщения в Гулистан были доставлены 52 автобуса. Они полностью соответствуют требованиям экологического стандарта “Евро-5” и работают на сжатом природном газе", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Новые низкопольные автобусы оборудованы специальными пандусами и отдельными сидениями для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рассчитаны на перевозку 65 пассажиров. Для оплаты проезда предусмотрена возможность использования электронной системы "АТТО".
По данным пресс-службы главы государства, в городских перевозках на общественном транспорте, на основе брутто-контракта организовано движение автобусов по 7 внутригородским маршрутам, полностью охватывающим 23 махалли Гулистана.
"Это позволит вдвое сократить интервал движения автобусов, обеспечив предоставление комфортных, безопасных и доступных транспортных услуг 29 тысячам жителей", — отметили в пресс-службе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечается, за год в рамках обновленного сообщения будет оказано транспортных услуг на 38 млрд сумов, а также создано 120 рабочих мест.
Глава государства поручил последовательно продолжить работу по пополнению парков общественного транспорта городов страны современными автобусами и предоставлению качественных услуг населению.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами в Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В будущем для города планируется приобрести еще 30 одиннадцатиметровых автобусов дальнего следования. Реализация этого проекта позволит создать более 150 дополнительных рабочих мест.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0