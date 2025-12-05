Шавкат Мирзиёев ознакомился с обновленным парком общественного транспорта в Гулистане

https://uz.sputniknews.ru/20251205/mirziyoev-oznakomilsya-obnovlenniy-park-obschestvennogo-transporta-gulistan-53950316.html

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с современными автобусами, поставленными в Гулистан для обновления парка общественного транспорта, сообщает пресс-служба главы государства.Новые низкопольные автобусы оборудованы специальными пандусами и отдельными сидениями для перевозки людей с ограниченными возможностями. Рассчитаны на перевозку 65 пассажиров. Для оплаты проезда предусмотрена возможность использования электронной системы "АТТО".По данным пресс-службы главы государства, в городских перевозках на общественном транспорте, на основе брутто-контракта организовано движение автобусов по 7 внутригородским маршрутам, полностью охватывающим 23 махалли Гулистана.Как отмечается, за год в рамках обновленного сообщения будет оказано транспортных услуг на 38 млрд сумов, а также создано 120 рабочих мест.Глава государства поручил последовательно продолжить работу по пополнению парков общественного транспорта городов страны современными автобусами и предоставлению качественных услуг населению.В будущем для города планируется приобрести еще 30 одиннадцатиметровых автобусов дальнего следования. Реализация этого проекта позволит создать более 150 дополнительных рабочих мест.

