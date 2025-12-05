https://uz.sputniknews.ru/20251205/mpts-sputnik-obsudyat-voprosy-vzaimodeystviya-russkoyazychnyx-smi-za-rubejom-53961996.html
Как взаимодействуют русскоязычные СМИ за рубежом обсудят в МПЦ Sputnik
Как взаимодействуют русскоязычные СМИ за рубежом обсудят в МПЦ Sputnik
Sputnik Узбекистан
Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.
2025-12-05T11:30+0500
2025-12-05T11:30+0500
2025-12-05T11:48+0500
сми
брифинг
sputnik
пресс-центр
журналистика
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb31332113f3d499cf6d24c80a740cfd.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 декабря в 12.30 по ташкентскому времени состоится брифинг на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".В мероприятии примут участие:Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46b5f64b2a09874a7682a809957fcb46.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедийный пресс-центр sputnik узбекистан брифинг сми журналистика
мультимедийный пресс-центр sputnik узбекистан брифинг сми журналистика
Как взаимодействуют русскоязычные СМИ за рубежом обсудят в МПЦ Sputnik
11:30 05.12.2025 (обновлено: 11:48 05.12.2025)
Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 декабря в 12.30 по ташкентскому времени состоится брифинг на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".
В мероприятии примут участие:
первый заместитель директора ГАУ "Московский дом соотечественника" Анна Колесникова;
заслуженный журналист России, лауреат премии "Золотое перо России" Галина Сапожникова;
телеведущая, общественный деятель, президент АНО "Артмедиаобразование" Арина Шарапова.
Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.
В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
как развивается русскоязычная журналистика за рубежом;
каков опыт взаимодействия с диаспорами.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.