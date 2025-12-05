https://uz.sputniknews.ru/20251205/mpts-sputnik-obsudyat-voprosy-vzaimodeystviya-russkoyazychnyx-smi-za-rubejom-53961996.html

Как взаимодействуют русскоязычные СМИ за рубежом обсудят в МПЦ Sputnik

Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 декабря в 12.30 по ташкентскому времени состоится брифинг на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".В мероприятии примут участие:Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский дом соотечественника с 4 по 8 декабря проводят в Ташкенте Конференцию массмедиа российских соотечественников.В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

