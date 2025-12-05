Российские компании могут принять участие в модернизации ТЭС Узбекистана
Одной из ключевых тем на заседании российско-узбекской межправительственной комиссии в Ташкенте стали перспективы сотрудничества в энергетике двух стран.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия российских компаний в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин.
Как отмечается, стороны обсудили широкий спектр совместных проектов. В частности, в сфере электроэнергетики прорабатывается возможность участия российских компаний в модернизации узбекских тепловых электростанций и строительстве новых генерирующих объектов.
"Сторонами прорабатывается возможность привлечения российских компаний в проекты по модернизации узбекистанских ТЭС, а также строительства новых объектов генерации", — отметили в министерстве.
Замминистра в своем выступлении отметил плодотворное взаимодействие стран в нефтегазовой сфере, в том числе по линии применения российских отраслевых стандартов, и взаимодействие между энергетическими предприятиями двух стран в сфере обучения персонала и внедрения новых технологических решений.
"Энергетическое партнерство России и Узбекистана имеет прочную историческую основу. Сегодня мы объединяем этот уникальный опыт с новыми возможностями, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и технологический суверенитет наших стран в долгосрочной перспективе", — подчеркнул замглавы Минэнерго.
Для обмена опытом в области безопасности гидротехнических сооружений уже создана совместная рабочая группа.
"С целью обмена опытом и лучшими практиками в сфере гидроэнергетики создана российско-узбекистанская межминистерская рабочая группа по сотрудничеству в области безопасности гидротехнических сооружений", — говорится в сообщении.
Также на полях заседания межправкомиссии состоялась рабочая встреча Романа Маршавина и замминистра энергетики республики Азиза Кобилова.
Мероприятие состоялось в Ташкенте под сопредседательством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.