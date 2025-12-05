https://uz.sputniknews.ru/20251205/rossiyskie-kompanii-modernizatsiya-tes-uzbekistan-53964429.html

Российские компании могут принять участие в модернизации ТЭС Узбекистана

Одной из ключевых тем на заседании российско-узбекской межправительственной комиссии в Ташкенте стали перспективы сотрудничества в энергетике двух стран.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия и Узбекистан прорабатывают возможность участия российских компаний в проектах по модернизации узбекистанских ТЭС и строительству в стране новых объектов генерации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ по итогам 26-го заседания Межправительственной российско-узбекской комиссии, в котором принял участие замминистра Роман Маршавин.Как отмечается, стороны обсудили широкий спектр совместных проектов. В частности, в сфере электроэнергетики прорабатывается возможность участия российских компаний в модернизации узбекских тепловых электростанций и строительстве новых генерирующих объектов.Замминистра в своем выступлении отметил плодотворное взаимодействие стран в нефтегазовой сфере, в том числе по линии применения российских отраслевых стандартов, и взаимодействие между энергетическими предприятиями двух стран в сфере обучения персонала и внедрения новых технологических решений.Для обмена опытом в области безопасности гидротехнических сооружений уже создана совместная рабочая группа.Также на полях заседания межправкомиссии состоялась рабочая встреча Романа Маршавина и замминистра энергетики республики Азиза Кобилова.Мероприятие состоялось в Ташкенте под сопредседательством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева.

