https://uz.sputniknews.ru/20251205/tashkent-stal-ploschadkoy-dlya-obsujdeniya-sily-narodnoy-diplomatii-53970076.html
Ташкент стал площадкой для обсуждения силы народной дипломатии
Ташкент стал площадкой для обсуждения силы народной дипломатии
Sputnik Узбекистан
Неделя гражданского общества ежегодно проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. В центре внимания — роль граждан в построении доверия и устойчивого развития в Центральной Азии и за ее пределами.
2025-12-05T18:30+0500
2025-12-05T18:30+0500
2025-12-05T18:30+0500
дипломаты
ташкент
россия
общество
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53975942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7f3638182e464f17c65a1fddf53641a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В рамках "Недели гражданского общества", проходящей в Узбекистане с 1 по 5 декабря, во Дворце творчества молодежи состоялась международная конференция "Обеспечение устойчивого развития посредством народной дипломатии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Индии и других стран говорили не о протоколе и политике, а о силе человеческих связей. О том, как простые люди — учителя, волонтеры, исследователи и активисты — способны влиять на глобальные процессы.Организаторами выступили Центр устойчивого развития, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и Общественный фонд при Олий Мажлисе РУз.Участники обсуждали, как народная дипломатия работает на национальном уровне, и какую роль она играет в региональных и глобальных процессах.В своем обращении председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин напомнил, что устойчивые связи между государствами начинаются не с политических деклараций, а с человеческого общения.Он напомнил о времени Великой Отечественной войны, когда Узбекистан стал домом для сотен тысяч эвакуированных, и выделил историю семьи Шамахмудовых как пример человеческого подвига. По словам Зорина, именно такие эпизоды формируют "генетику доверия" между народами.Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила важность участия активных граждан в достижении Целей устойчивого развития.Директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кобилжон Собиров напомнил, что народная дипломатия — это не абстрактное понятие, а реальное действие.Неделя гражданского общества — это ежегодное мероприятие, которое проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. Неделя служит площадкой для оценки проделанной работы институтов гражданского общества, анализа их вклада в социальное развитие и выработки предложений по дальнейшему развитию этого сектора.
ташкент
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53975942_327:0:1767:1080_1920x0_80_0_0_bc4061c56c35d258676b0390c5d05019.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гражданское общество ташкент международное сотрудничество
гражданское общество ташкент международное сотрудничество
Ташкент стал площадкой для обсуждения силы народной дипломатии
Эксклюзив
Неделя гражданского общества ежегодно проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. В центре внимания — роль граждан в построении доверия и устойчивого развития в Центральной Азии и за ее пределами.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В рамках "Недели гражданского общества", проходящей в Узбекистане с 1 по 5 декабря, во Дворце творчества молодежи состоялась международная конференция "Обеспечение устойчивого развития посредством народной дипломатии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Индии и других стран говорили не о протоколе и политике, а о силе человеческих связей. О том, как простые люди — учителя, волонтеры, исследователи и активисты — способны влиять на глобальные процессы.
Организаторами выступили Центр устойчивого развития, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и Общественный фонд при Олий Мажлисе РУз.
Участники обсуждали, как народная дипломатия работает на национальном уровне, и какую роль она играет в региональных и глобальных процессах.
В своем обращении председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин напомнил, что устойчивые связи между государствами начинаются не с политических деклараций, а с человеческого общения.
"Международное сотрудничество — это прежде всего пространство доверия между людьми, где ценятся культурное и духовное родство. В последние годы в России активно развиваются проекты гуманитарного обмена — эта живая дипломатия помогает обществам видеть в друг друге не противника, а партнера. Россия и Узбекистан имеют богатую традицию взаимодействия, и она укрепляется через культуру, образование и общую историю. Подлинное сотрудничество строится не на политической конъюнктуре, а на доверии, уважении и открытости".
Он напомнил о времени Великой Отечественной войны, когда Узбекистан стал домом для сотен тысяч эвакуированных, и выделил историю семьи Шамахмудовых как пример человеческого подвига. По словам Зорина, именно такие эпизоды формируют "генетику доверия" между народами.
Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила важность участия активных граждан в достижении Целей устойчивого развития.
"Мы живем на одной единственной планете, и она не такая большая - боль одного региона немедленно чувствует весь мир. Даже самая лучшая политика не будет эффективной без участия граждан, активистов и волонтеров. Казахстан уже представил третий национальный обзор по ЦУР, и впервые аналогичный доклад подготовил город Алматы — о том, как сами горожане достигают целей устойчивого развития. Уверена, что такие инициативы появятся и в Ташкенте — это будущее всей Центральной Азии".
Директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кобилжон Собиров напомнил, что народная дипломатия — это не абстрактное понятие, а реальное действие.
"Народная дипломатия — это дипломатия "снизу вверх". Это дипломатия от сердца к сердцу — массовые контакты обычных граждан. Каждый человек может стать ее участником. Один пример — узбекистанский тренер, который на Олимпиаде в Париже помог боксеру из Кыргызстана завоевать серебро. Эта история в одночасье сблизила два народа сильнее, чем любые официальные переговоры".
Неделя гражданского общества — это ежегодное мероприятие, которое проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. Неделя служит площадкой для оценки проделанной работы институтов гражданского общества, анализа их вклада в социальное развитие и выработки предложений по дальнейшему развитию этого сектора.