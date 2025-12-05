https://uz.sputniknews.ru/20251205/tashkent-stal-ploschadkoy-dlya-obsujdeniya-sily-narodnoy-diplomatii-53970076.html

Ташкент стал площадкой для обсуждения силы народной дипломатии

Неделя гражданского общества ежегодно проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. В центре внимания — роль граждан в построении доверия и устойчивого развития в Центральной Азии и за ее пределами.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В рамках "Недели гражданского общества", проходящей в Узбекистане с 1 по 5 декабря, во Дворце творчества молодежи состоялась международная конференция "Обеспечение устойчивого развития посредством народной дипломатии", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Эксперты из Узбекистана, России, Казахстана, Индии и других стран говорили не о протоколе и политике, а о силе человеческих связей. О том, как простые люди — учителя, волонтеры, исследователи и активисты — способны влиять на глобальные процессы.Организаторами выступили Центр устойчивого развития, Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и Общественный фонд при Олий Мажлисе РУз.Участники обсуждали, как народная дипломатия работает на национальном уровне, и какую роль она играет в региональных и глобальных процессах.В своем обращении председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Зорин напомнил, что устойчивые связи между государствами начинаются не с политических деклараций, а с человеческого общения.Он напомнил о времени Великой Отечественной войны, когда Узбекистан стал домом для сотен тысяч эвакуированных, и выделил историю семьи Шамахмудовых как пример человеческого подвига. По словам Зорина, именно такие эпизоды формируют "генетику доверия" между народами.Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила важность участия активных граждан в достижении Целей устойчивого развития.Директор Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Кобилжон Собиров напомнил, что народная дипломатия — это не абстрактное понятие, а реальное действие.Неделя гражданского общества — это ежегодное мероприятие, которое проводится в столице Узбекистана в первую неделю декабря. Неделя служит площадкой для оценки проделанной работы институтов гражданского общества, анализа их вклада в социальное развитие и выработки предложений по дальнейшему развитию этого сектора.

