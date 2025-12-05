В Узбекистане запустили свыше 40 энергетических объектов на $11 млрд — подробности

https://uz.sputniknews.ru/20251205/uzbekistan-vvel-stroy-svyshe-40-energeticheskix-obektov-na-11-mlrd-53974221.html

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Узбекистане ввели в строй 42 энергетических объекта стоимостью 11 миллиардов долларов. Также дан старт строительству еще 21 проекта, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии запуска и начала строительства новых энергетических мощностей и объектов инфраструктуры.В их числе 16 солнечных, ветряных, тепловых и гидроэлектростанций общей стоимостью $3,3 млрд и мощностью 3,5 тысячи мегаватт в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.Выйдя на полную мощность, они будут производить 15 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. В результате в следующем году объем вырабатываемой в стране "зеленой" энергии достигнет 23 млрд киловатт-часов. Это позволит в полной мере обеспечить годовую потребность населения Узбекистана в электроэнергии.Среди запускаемых проектов — 10 систем хранения энергии общей емкостью 1 тысяча 245 мегаватт. Это позволит во время пиковых нагрузок подавать в сеть дополнительно 1,5 млрд киловатт-часов электричества.Дополнительно вводятся 11 крупных подстанций и 420 километров сетей высокого напряжения, что послужит стабильному функционированию энергосистемы.Важный вклад в экономику внесут новые предприятия "Angren Energo" по выпуску 15 тысяч трансформаторов и "Uzhydropower" по изготовлению 155 гидроагрегатов в год.Выступая на церемонии, президент отметил, что за последние годы в энергетику страны было привлечено $35 млрд иностранных инвестиций, введено в эксплуатацию 9 тысяч мегаватт новых мощностей. В результате объем производства электроэнергии увеличился с 60 млрд киловатт-часов в 2017 году до 85 млрд в текущем году.Мирзиёев заявил, что в ближайшие 5 лет за счет свыше $150 млрд иностранных инвестиций запланирован ввод тысячи промышленных и инфраструктурных объектов, создание множество высокооплачиваемых рабочих мест.Чтобы создать привлекательные условия для компаний, работающих в таких новых направлениях, как IT, искусственный интеллект и "интернет вещей", предусмотрено создание суперкомпьютерных кластеров и дата-центров.В этом контексте саудовская компания "DataVolt" уже приступила к реализации проекта по строительству дата-центра мощностью 500 мегаватт с объемом инвестиций в $3 млрд. Реализация таких масштабных проектов существенно увеличит спрос на электроэнергию — как минимум в 1,5 раза, отметили в пресс-службе. В ходе мероприятия Шавкат Мирзиёев представил дальнейшие планы развития энергетики.Во-первых, для покрытия растущей потребности в электроэнергии к 2030 году будут введены в эксплуатацию более 17 тысяч мегаватт мощностей возобновляемой энергетики. В результате долю "зеленой" энергии в общей генерации доведут до 54%.Для интеграции новых мощностей в единую энергосистему построят 6 тысяч километров линий электропередачи высокого напряжения. Уже в следующем году предстоит проложить 1 тысячу километров таких линий и построить подстанции мощностью 6 тысяч мегаватт.Во-вторых, расширение привлечения иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства. С текущего года принципы частного партнерства применяются не только в производстве электроэнергии, но и в ее поставках.В частности, достигнута договоренность с турецкой компанией "Aksa Elektrik" о передаче в частное управление региональных электрических сетей Самарканда. Компания возьмет сеть в операционное управление, инвестирует в модернизацию, сократит потери вдвое, что позволит экономить ежегодно в среднем $20 млн.Аналогичным образом в будущем году инвесторам будет предложено управление электрическими сетями Джизакской и Сырдарьинской областей, а в 2027 году — Наманганской и Ташкентской.В-третьих, активная поддержка перехода на альтернативные источники энергии.В новом году в 300 махаллях на основе кооперации будут установлены солнечные станции общей мощностью 107 мегаватт. Эта социальная инициатива позволит обеспечить "зеленой" энергией 30 тысяч малообеспеченных семей, которые смогут передавать её излишки в сеть и получать дополнительный доход.Предприниматели в этом году построили 40 мегаватт малых и микроГЭС. В результате произведено 120 млн киловатт-часов электроэнергии, а сами предприниматели получили новый источник дохода. В 2026 году будут построены еще 65 мегаватт малых и микроГЭС, что существенно улучшит электроснабжение 80 тысяч домохозяйств.В-четвертых, на прошедшей в Бразилии климатической конференции COP-30 Узбекистан взял на себя важное обязательство в рамках Парижского соглашения — сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2035 году.Совместно с Всемирным банком впервые начата реализация инновационного проекта "iCRAFT", в рамках которого учтено 23 млн тонн сокращенных Узбекистаном парниковых выбросов. Запущена система продажи углеродных единиц на международном рынке.В-пятых, развитие партнерства с соседними странами в создании единого энергетического рынка.В следующем году начнется финансирование проекта Камбаратинской ГЭС-1 совместно с Кыргызстаном и Казахстаном для эффективного и совместного использования гидроэнергетического потенциала региона.Глава государства также особо отметил решительные усилия руководства Азербайджана и Казахстана в рамках проекта создания "зеленого" коридора по экспорту электроэнергии в Европу.В завершение, нажав на символическую кнопку, президент Узбекистана дал старт работе 42 энергетических объектов и строительству 21 нового проекта.

