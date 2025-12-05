В Центральной Азии за пять лет число наркопреступлений выросло на 83% — Баходир Ташматов
13:20 05.12.2025 (обновлено: 14:51 05.12.2025)
В Самарканде под председательством Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов государств–участников Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. За последние пять лет в Центральной Азии преступления, связанные с наркотиками, увеличились на 83%, случаи контрабанды — на 55%, а объем изъятых веществ — на 52%. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Узбекистана Баходир Тошматов на заседании СНК ЦАРИКЦ в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Тема встречи — "ЦАРИКЦ 2.0: повышение потенциала организации для обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе".
На полях заседания Совета национальных координаторов ЦАРИКЦ в Самарканде заместитель секретаря Совбеза Узбекистана Баходир Ташматов заявил о резком росте наркопреступности в регионе.
По его словам, за последние пять лет в Центральной Азии число наркопреступлений увеличилось на 83%, контрабанда — на 55%, объем изъятых веществ — на 52%. Незаконный оборот синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, вырос на 62%.
При этом регион остается ключевым транзитным маршрутом: ежегодно через него проходит около 90 тонн героина, значительная часть направляется в Россию и Европу. При этом усиливается внутреннее производство: число подпольных лабораторий выросло на 111%, достигнув 331. В Узбекистане в 2024 году выявлено пять таких лабораторий, а за девять месяцев текущего года — уже десять.
Ташматов отметил, что это тревожный сигнал для всего региона.
Также в своем выступлении заместитель секретаря Совбеза Узбекистана призвал страны региона активизировать оперативное взаимодействие и расширить совместные операции против наркотрафика.
Он подчеркнул важность развития инфраструктуры сотрудничества, укрепления кадрового потенциала и взаимодействия с международными партнерами.
"Мы не можем ждать, пока преступные сети укрепятся ещё больше. Наш ответ должен быть скоординированным, последовательным и решительным. ЦАРИКЦ — стратегический механизм, который должен работать в полной мере", — подчеркнул он.
Также на заседании выступил руководитель Представительства МВД России в Республике Узбекистан Станислав Наумов.
Он заявил, что цифровизация наркорынка усложняет борьбу с наркотиками. В частности, за прошлый год в России изъято около 48 тонн прекурсоров, а за девять месяцев 2025 года — более 6 тонн. Некоторые вещества поступают из-за рубежа, а цифровизация наркорынка усилила проблему.
"Если пять лет назад лишь каждое восьмое наркопреступление совершалось через интернет, то сейчас — почти две трети", — подчеркнул он.
Наумов отметил, что для преступлений используют маркетплейсы, а транснациональные преступные группы продолжают использовать Россию, как рынок сбыта и транзитный путь в Европу.
По его словам, в таких условиях важны отлаженные механизмы международного сотрудничества. ЦАРИКЦ и поддержка УНП ООН помогают странам региона эффективно противодействовать наркопреступности и транснациональным группировкам.
Заседание СНК ЦАРИКЦ в Самарканде проходит в расширенном и узком форматах. В узком составе руководители и эксперты обсуждают совершенствование деятельности Центра, повышение его институционального потенциала.
По итогам встречи планируется принятие Совместной декларации о консолидации усилий стран региона и их партнеров в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. Также участники утвердят параметры бюджета и план мероприятий на 2026 год.