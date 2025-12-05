https://uz.sputniknews.ru/20251205/v-tsentralnoy-azii-za-pyat-let-chislo-narkoprestupleniy-vyroslo-na-83-53967551.html

В Центральной Азии за пять лет число наркопреступлений выросло на 83% — Баходир Ташматов

В Центральной Азии за пять лет число наркопреступлений выросло на 83% — Баходир Ташматов

Sputnik Узбекистан

В Самарканде под председательством Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов государств–участников Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

2025-12-05T13:20+0500

2025-12-05T13:20+0500

2025-12-05T14:51+0500

борьба с наркоманией

наркотики

самарканд

центральная азия

борьба с наркотиками в узбекистане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/473/02/4730215_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9240876ac78d72f4fce0c2fb72dd6374.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. За последние пять лет в Центральной Азии преступления, связанные с наркотиками, увеличились на 83%, случаи контрабанды — на 55%, а объем изъятых веществ — на 52%. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Узбекистана Баходир Тошматов на заседании СНК ЦАРИКЦ в Самарканде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Самарканде под председательством Узбекистана проходит заседание Совета национальных координаторов государств–участников Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Тема встречи — "ЦАРИКЦ 2.0: повышение потенциала организации для обеспечения безопасности и устойчивого развития в регионе". На полях заседания Совета национальных координаторов ЦАРИКЦ в Самарканде заместитель секретаря Совбеза Узбекистана Баходир Ташматов заявил о резком росте наркопреступности в регионе.По его словам, за последние пять лет в Центральной Азии число наркопреступлений увеличилось на 83%, контрабанда — на 55%, объем изъятых веществ — на 52%. Незаконный оборот синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, вырос на 62%.При этом регион остается ключевым транзитным маршрутом: ежегодно через него проходит около 90 тонн героина, значительная часть направляется в Россию и Европу. При этом усиливается внутреннее производство: число подпольных лабораторий выросло на 111%, достигнув 331. В Узбекистане в 2024 году выявлено пять таких лабораторий, а за девять месяцев текущего года — уже десять.Ташматов отметил, что это тревожный сигнал для всего региона.Также в своем выступлении заместитель секретаря Совбеза Узбекистана призвал страны региона активизировать оперативное взаимодействие и расширить совместные операции против наркотрафика. Он подчеркнул важность развития инфраструктуры сотрудничества, укрепления кадрового потенциала и взаимодействия с международными партнерами. Также на заседании выступил руководитель Представительства МВД России в Республике Узбекистан Станислав Наумов. Он заявил, что цифровизация наркорынка усложняет борьбу с наркотиками. В частности, за прошлый год в России изъято около 48 тонн прекурсоров, а за девять месяцев 2025 года — более 6 тонн. Некоторые вещества поступают из-за рубежа, а цифровизация наркорынка усилила проблему. Наумов отметил, что для преступлений используют маркетплейсы, а транснациональные преступные группы продолжают использовать Россию, как рынок сбыта и транзитный путь в Европу. По его словам, в таких условиях важны отлаженные механизмы международного сотрудничества. ЦАРИКЦ и поддержка УНП ООН помогают странам региона эффективно противодействовать наркопреступности и транснациональным группировкам.Заседание СНК ЦАРИКЦ в Самарканде проходит в расширенном и узком форматах. В узком составе руководители и эксперты обсуждают совершенствование деятельности Центра, повышение его институционального потенциала. По итогам встречи планируется принятие Совместной декларации о консолидации усилий стран региона и их партнеров в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. Также участники утвердят параметры бюджета и план мероприятий на 2026 год.

самарканд

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд центральная азия наркопреступления ташматов