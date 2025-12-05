https://uz.sputniknews.ru/20251205/vladimir-putin-i-margarita-simonyan-dali-start-veschaniyu-kanala-rt-india-53981094.html
Владимир Путин и Маргарита Симоньян дали старт вещанию канала RT India
17:38 05.12.2025 (обновлено: 17:56 05.12.2025)
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.
"Дорогие друзья, у нас сегодня важное, очень знаменательное событие. Мы запускаем канал Russia Today в Индии — RT India", — сказал Путин в ходе запуска вещания телеканала.
Президент отметил, что благодаря запуску RT India миллионы граждан Индии смогут ближе и точнее воспринимать информацию о действительности в России. Также телеканал поможет сориентировать общества двух стран по приоритетным вопросам взаимодействия.
Глава РФ назвал важным и знаменательным событием запуск телеканала RT India, а сам канал — эффективным.
По словам президента, канал RT является максимально чистым источником информации. Его цель — донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире.
Путин также рассказал, что в некоторых странах закрывают телеканалы RT, потому что боятся, это от страха перед правдой.
Российский лидер рассчитывает, что RT India поможет сориентировать общества России и Индии по приоритетным вопросам взаимодействия. Он отметил, что дружба между народами РФ и Индии имеет прочное основание.
"Я очень рассчитываю, что Russia Today поможет не только показать Россию сегодняшнего дня, но и поможет сориентировать наши общества по приоритетным проблемам и направлениям нашего взаимодействия", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин пожелал телеканалу RT India успехов.
"Я искренне желаю вам успехов", — сказал президент.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ поблагодарила главу государства.
Российский лидер 4-5 декабря находится в Индии с государственным визитом. 5 декабря Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян участвуют в церемонии запуска вещания телеканала RT India.