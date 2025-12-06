ЕЭК и Совет по трансъевразийским перевозкам подписали программу сотрудничества

https://uz.sputniknews.ru/20251206/eek-sovet-po-transevraziyskim-perevozkam-podpisali-programmu-sotrudnichestva-53991020.html
Документ направлен на организацию содействия активному развитию трансъевразийских транспортных маршрутов.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Секретариат Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам приняли программу сотрудничества. Документ был подписан в Дубае на полях XXIV пленарного заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Документ рассчитан на период до 2028 года и направлен на организацию содействия активному развитию трансъевразийских транспортных маршрутов", — уточнили в ЕЭК.
Главными темами мероприятия стали транспортная связанность, взаимодействие железных дорог и морских портов, упрощение трансграничных операций в пунктах пропуска на таможенных границах, развитие транспортных коридоров.
Министр ЕЭК рассказал о развитии евразийской экономической интеграции и перспективных проектах в таможенной сфере. Он особо подчеркнул роль цифровизации в таможенной сфере, необходимость развития опережающими темпами таможенной инфраструктуры, использования прорывных технологий и искусственного интеллекта.
Большой интерес участников вызвала информация о начале применения с 11 февраля 2026 года навигационных пломб для отслеживания перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом на всей территории ЕАЭС.