ЕЭК и Совет по трансъевразийским перевозкам подписали программу сотрудничества

Документ направлен на организацию содействия активному развитию трансъевразийских транспортных маршрутов.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и Секретариат Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам приняли программу сотрудничества. Документ был подписан в Дубае на полях XXIV пленарного заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Главными темами мероприятия стали транспортная связанность, взаимодействие железных дорог и морских портов, упрощение трансграничных операций в пунктах пропуска на таможенных границах, развитие транспортных коридоров. Министр ЕЭК рассказал о развитии евразийской экономической интеграции и перспективных проектах в таможенной сфере. Он особо подчеркнул роль цифровизации в таможенной сфере, необходимость развития опережающими темпами таможенной инфраструктуры, использования прорывных технологий и искусственного интеллекта.Большой интерес участников вызвала информация о начале применения с 11 февраля 2026 года навигационных пломб для отслеживания перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом на всей территории ЕАЭС.

