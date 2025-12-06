https://uz.sputniknews.ru/20251206/kak-ii-komfort-menyayut-siabskiy-bazar-progulka-po-stareyshemu-rynku-samarkanda--53991092.html

Как ИИ и комфорт меняют Сиабский базар: прогулка по старейшему рынку Самарканда

Как ИИ и комфорт меняют Сиабский базар: прогулка по старейшему рынку Самарканда

Sputnik Узбекистан

Сиабский базар сочетает традиции и современные технологии: здесь внедряют систему искусственного интеллекта, которая отслеживает работу лавок и помогает контролировать торговлю.

2025-12-06T18:05+0500

2025-12-06T18:05+0500

2025-12-06T18:05+0500

видео

базар

самарканд

искусственный интеллект

центральная азия

гастрономический туризм

рынок

торговля

восток

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53979462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6a7cfbbd42d7a62892eba0de8230f55.png

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сиабский базар в Самарканде — одно из старейших гастрономических мест Центральной Азии. Сегодня он сочетает традиции и современные технологии: здесь внедряют систему искусственного интеллекта, которая отслеживает работу лавок и помогает контролировать торговлю. В нашем видео — прогулка по обновленному Сиабу, где новые пандусы, перила и комфортные условия соседствуют с ароматами специй, свежих фруктов и шумом восточного базара.

самарканд

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео сиабский базар самарканд ии искусственный интеллект рынок