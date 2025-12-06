https://uz.sputniknews.ru/20251206/kak-ii-komfort-menyayut-siabskiy-bazar-progulka-po-stareyshemu-rynku-samarkanda--53991092.html
Как ИИ и комфорт меняют Сиабский базар: прогулка по старейшему рынку Самарканда
Сиабский базар сочетает традиции и современные технологии: здесь внедряют систему искусственного интеллекта, которая отслеживает работу лавок и помогает контролировать торговлю.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сиабский базар в Самарканде — одно из старейших гастрономических мест Центральной Азии. Сегодня он сочетает традиции и современные технологии: здесь внедряют систему искусственного интеллекта, которая отслеживает работу лавок и помогает контролировать торговлю. В нашем видео — прогулка по обновленному Сиабу, где новые пандусы, перила и комфортные условия соседствуют с ароматами специй, свежих фруктов и шумом восточного базара.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сиабский базар в Самарканде — одно из старейших гастрономических мест Центральной Азии. Сегодня он сочетает традиции и современные технологии: здесь внедряют систему искусственного интеллекта, которая отслеживает работу лавок и помогает контролировать торговлю.
"Мы стараемся сделать рынок современным, но при этом сохранить его дух и традиции", — рассказывает директор базара Шоҳрух Алибеков.
В нашем видео — прогулка по обновленному Сиабу, где новые пандусы, перила и комфортные условия соседствуют с ароматами специй, свежих фруктов и шумом восточного базара.