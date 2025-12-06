Узбекистан
Открылась выставка Чори Шамса "Воображаемые существа тюркских народов"
Открылась выставка Чори Шамса "Воображаемые существа тюркских народов"
В международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы состоялась презентация новой персональной выставки художника Чори Шамса.
2025-12-06T19:00+0500
2025-12-06T19:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53966481_0:35:3070:1762_1920x0_80_0_0_b07381b5453589e42f4822ca544d0c0a.jpg
Открылась выставка Чори Шамса "Воображаемые существа тюркских народов"

19:00 06.12.2025
Эксклюзив
В международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы состоялась презентация новой персональной выставки художника Чори Шамса.
Экспозиция включает около 40 иллюстраций к книге-бестиарию писателя Шерзода Комила Халила, посвященных мифическим существам тюркских народов.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Чори Шамса Воображаемые существа тюркских народов - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов
Чори Шамс (Чоршанби Шамсиев) родился в 1970 году в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Окончил художественный колледж имени П. П. Бенькова (1998) и магистратуру Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода (2003). Его наставниками были известные узбекские художники — Маннон Саидов, Неъмат Кузибаев, Рустам Худойберганов и другие. В 2019 году он вступил в Творческий союз художников Узбекистана и активно участвует в республиканских и международных выставках.
В основу новой экспозиции легли авторские иллюстрации к книге, где в научно-художественном формате описано происхождение мифологических существ, их символика и роль в устном творчестве тюркских народов.
Выставка вызвала интерес у специалистов по культуре, истории и искусству благодаря редкой теме и глубокому визуальному подходу художника.

"Мифологические существа тюркских народов — это не просто вымысел. Это память, в которой живут страхи, надежды и сила нашего народа", — отмечает Чори Шамс.

Выставка продлится до 14 декабря 2025 года.
