Президент Узбекистана рассмотрел планы расширения технологического партнерства с Китаем
09:45 06.12.2025 (обновлено: 10:03 06.12.2025)
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
© Пресс-служба президента Узбекистана
У китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Только в текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составляет почти $90 млрд.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсяна, а также встретился с руководителями ведущих китайских компаний.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху и укрепления культурно-гуманитарных связей.
"Отмечен большой вклад центра в укрепление многопланового сотрудничества нашей страны с Китаем. Совместно реализован ряд проектов в сферах развития инфраструктуры, инвестиций и "зеленой" промышленности. Прорабатываются проекты в области геологии и сельского хозяйства на сумму более $1 млрд", — сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе переговоров с руководителями ведущих китайских компаний были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества и продвижения взаимовыгодных проектов кооперации, направленных на внедрение современных технологий и инженерных решений в сфере энергетики.
Как было отмечено, у китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Тольков текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составил почти $90 млрд.
Особое внимание уделено энергетике как ключевому направлению многопланового сотрудничества.
С участием китайских партнеров реализуется свыше 30 проектов общей мощностью почти 10 гигаватт на сумму более $9 млрд. Сегодня дополнительно запущены 14 проектов почти на $2 млрд.
С президентом компании China Datang Джоу Юанлонгом обсуждены планы по расширению действующих и строительству новых фотоэлектрических станций, а также созданию дополнительных накопительных мощностей.
Поддержаны инициативы компании по подготовке кадров, открытию научной лаборатории, а также внедрению технологий возобновляемой энергетики в агросекторе и животноводстве.
В беседе с руководством China Energy Engineering Corporation Сью Льюем дана высокая оценка совместной работе по строительству солнечных электростанций и систем хранения энергии в регионах республики.
Подчеркнута важность дальнейшего продвижения проектов альтернативной энергетики и развития высоковольтных сетей.
Председатель совета директоров Sinoma Energy Мэн Циньлин представил информацию о ходе строительства ветровой электростанции и завода по локализации лопастей для ветряных турбин. Состоялся обмен мнениями о технологических решениях компании, способствующих очистке производственных выбросов в химической и строительной промышленности. Подчеркнута необходимость ускорения работ по данным проектам.
С гендиректором Universal Energy Нан Йием обсуждены меры по ускорению строительства ветряных электростанций в регионах Узбекистана.
С председателем совета директоров China General Technology Кан Хубяо рассмотрены вопросы эффективной эксплуатации введенной в строй когенерационной станции. Достигнута договоренность о расширении инвестиционной деятельности компании в Узбекистане.
Глава государства поддержал озвученные генеральным директором Poly Changda Engineering Мяо Цзечунем планы компании по строительству в 2026 году системы накопления энергии, которая станет продолжением запущенной солнечной электростанции.