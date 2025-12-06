https://uz.sputniknews.ru/20251206/prezident-uzbekistan-plany-rasshireniya-texnologicheskogo-partnerstva-kitay-53988554.html

Президент Узбекистана рассмотрел планы расширения технологического партнерства с Китаем

Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсянем и руководителями ведущих китайских компаний.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсяна, а также встретился с руководителями ведущих китайских компаний.Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху и укрепления культурно-гуманитарных связей.В ходе переговоров с руководителями ведущих китайских компаний были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества и продвижения взаимовыгодных проектов кооперации, направленных на внедрение современных технологий и инженерных решений в сфере энергетики.Как было отмечено, у китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Тольков текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составил почти $90 млрд.Особое внимание уделено энергетике как ключевому направлению многопланового сотрудничества. С президентом компании China Datang Джоу Юанлонгом обсуждены планы по расширению действующих и строительству новых фотоэлектрических станций, а также созданию дополнительных накопительных мощностей.В беседе с руководством China Energy Engineering Corporation Сью Льюем дана высокая оценка совместной работе по строительству солнечных электростанций и систем хранения энергии в регионах республики.Председатель совета директоров Sinoma Energy Мэн Циньлин представил информацию о ходе строительства ветровой электростанции и завода по локализации лопастей для ветряных турбин. Состоялся обмен мнениями о технологических решениях компании, способствующих очистке производственных выбросов в химической и строительной промышленности. Подчеркнута необходимость ускорения работ по данным проектам.С гендиректором Universal Energy Нан Йием обсуждены меры по ускорению строительства ветряных электростанций в регионах Узбекистана.С председателем совета директоров China General Technology Кан Хубяо рассмотрены вопросы эффективной эксплуатации введенной в строй когенерационной станции. Достигнута договоренность о расширении инвестиционной деятельности компании в Узбекистане.Глава государства поддержал озвученные генеральным директором Poly Changda Engineering Мяо Цзечунем планы компании по строительству в 2026 году системы накопления энергии, которая станет продолжением запущенной солнечной электростанции.

