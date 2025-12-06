Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251206/prezident-uzbekistan-plany-rasshireniya-texnologicheskogo-partnerstva-kitay-53988554.html
Президент Узбекистана рассмотрел планы расширения технологического партнерства с Китаем
Президент Узбекистана рассмотрел планы расширения технологического партнерства с Китаем
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсянем и руководителями ведущих китайских компаний.
2025-12-06T09:45+0500
2025-12-06T10:03+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
китай
сотрудничество
энергетика
инвестиции
электростанция
ветряная электростанция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/06/53987940_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19630ecf04a248e9f4628df98d066306.jpg
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсяна, а также встретился с руководителями ведущих китайских компаний.Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху и укрепления культурно-гуманитарных связей.В ходе переговоров с руководителями ведущих китайских компаний были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества и продвижения взаимовыгодных проектов кооперации, направленных на внедрение современных технологий и инженерных решений в сфере энергетики.Как было отмечено, у китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Тольков текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составил почти $90 млрд.Особое внимание уделено энергетике как ключевому направлению многопланового сотрудничества. С президентом компании China Datang Джоу Юанлонгом обсуждены планы по расширению действующих и строительству новых фотоэлектрических станций, а также созданию дополнительных накопительных мощностей.В беседе с руководством China Energy Engineering Corporation Сью Льюем дана высокая оценка совместной работе по строительству солнечных электростанций и систем хранения энергии в регионах республики.Председатель совета директоров Sinoma Energy Мэн Циньлин представил информацию о ходе строительства ветровой электростанции и завода по локализации лопастей для ветряных турбин. Состоялся обмен мнениями о технологических решениях компании, способствующих очистке производственных выбросов в химической и строительной промышленности. Подчеркнута необходимость ускорения работ по данным проектам.С гендиректором Universal Energy Нан Йием обсуждены меры по ускорению строительства ветряных электростанций в регионах Узбекистана.С председателем совета директоров China General Technology Кан Хубяо рассмотрены вопросы эффективной эксплуатации введенной в строй когенерационной станции. Достигнута договоренность о расширении инвестиционной деятельности компании в Узбекистане.Глава государства поддержал озвученные генеральным директором Poly Changda Engineering Мяо Цзечунем планы компании по строительству в 2026 году системы накопления энергии, которая станет продолжением запущенной солнечной электростанции.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/06/53987940_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c098b819d27055a26ccf56cd468613b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистан мирзиёев технологическое партнерство китай энергетика электростанции инвестиции
президент узбекистан мирзиёев технологическое партнерство китай энергетика электростанции инвестиции

Президент Узбекистана рассмотрел планы расширения технологического партнерства с Китаем

09:45 06.12.2025 (обновлено: 10:03 06.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
У китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Тольков текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составляет почти $90 млрд.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Международного центра коммуникации Китая Лонг Юйсяна, а также встретился с руководителями ведущих китайских компаний.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху и укрепления культурно-гуманитарных связей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2025
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Отмечен большой вклад центра в укрепление многопланового сотрудничества нашей страны с Китаем. Совместно реализован ряд проектов в сферах развития инфраструктуры, инвестиций и "зеленой" промышленности. Прорабатываются проекты в области геологии и сельского хозяйства на сумму более $1 млрд", — сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров с руководителями ведущих китайских компаний были рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества и продвижения взаимовыгодных проектов кооперации, направленных на внедрение современных технологий и инженерных решений в сфере энергетики.
Как было отмечено, у китайских компаний растет интерес к реализации проектов в Узбекистане. Тольков текущем году планируется освоение более $15 млрд прямых инвестиций из Китая, а общий портфель совместных проектов составил почти $90 млрд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2025
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделено энергетике как ключевому направлению многопланового сотрудничества.

С участием китайских партнеров реализуется свыше 30 проектов общей мощностью почти 10 гигаватт на сумму более $9 млрд. Сегодня дополнительно запущены 14 проектов почти на $2 млрд.

С президентом компании China Datang Джоу Юанлонгом обсуждены планы по расширению действующих и строительству новых фотоэлектрических станций, а также созданию дополнительных накопительных мощностей.
Поддержаны инициативы компании по подготовке кадров, открытию научной лаборатории, а также внедрению технологий возобновляемой энергетики в агросекторе и животноводстве.
В беседе с руководством China Energy Engineering Corporation Сью Льюем дана высокая оценка совместной работе по строительству солнечных электростанций и систем хранения энергии в регионах республики.
Подчеркнута важность дальнейшего продвижения проектов альтернативной энергетики и развития высоковольтных сетей.
Председатель совета директоров Sinoma Energy Мэн Циньлин представил информацию о ходе строительства ветровой электростанции и завода по локализации лопастей для ветряных турбин. Состоялся обмен мнениями о технологических решениях компании, способствующих очистке производственных выбросов в химической и строительной промышленности. Подчеркнута необходимость ускорения работ по данным проектам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2025
Президент Узбекистана провел встречу с руководителями ведущих китайских компаний.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С гендиректором Universal Energy Нан Йием обсуждены меры по ускорению строительства ветряных электростанций в регионах Узбекистана.
С председателем совета директоров China General Technology Кан Хубяо рассмотрены вопросы эффективной эксплуатации введенной в строй когенерационной станции. Достигнута договоренность о расширении инвестиционной деятельности компании в Узбекистане.
Глава государства поддержал озвученные генеральным директором Poly Changda Engineering Мяо Цзечунем планы компании по строительству в 2026 году системы накопления энергии, которая станет продолжением запущенной солнечной электростанции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0