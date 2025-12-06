https://uz.sputniknews.ru/20251206/s-kem-sygraet-sbornaya-uzbekistana-na-debyutnom-chm-po-futbolu-53989364.html

Стало известно, с кем сыграет сборная Узбекистана на дебютном ЧМ по футболу

Стало известно, с кем сыграет сборная Узбекистана на дебютном ЧМ по футболу

Sputnik Узбекистан

В Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 по футболу, на которой также определились соперники сборной Узбекистана.

2025-12-06T10:40+0500

2025-12-06T10:40+0500

2025-12-06T10:41+0500

футбол

чемпионат мира

узбекистан

португалия

сша

мексика

канада

спорт

жеребьевка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/06/53989691_11:0:1055:587_1920x0_80_0_0_e05fb6d330f46b9fbdf4ade6479de84c.png

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.Жеребьевка группового этапа Чемпионата мира состоялась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.Сборная Узбекистана дебютирует на мировых первенствах. Команда попала в группу К. Последний участник квартета определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.В первом туре сборная республики встретится с командой Колумбии (17 июня), затем узбекские футболисты сыграют с португальцами (23 июня). В заключительном туре команда Узбекистана встретится с победителем межконтинентальных стыковых матчей (27 июня), который определится 31 марта.Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. В турнире впервые примут участие 48 команд.

узбекистан

португалия

мексика

канада

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сборная узбекистана чемпионат мира футбол португалия колумбия