Стало известно, с кем сыграет сборная Узбекистана на дебютном ЧМ по футболу
В Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 по футболу, на которой также определились соперники сборной Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с командами Португалии и Колумбии на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.Жеребьевка группового этапа Чемпионата мира состоялась в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.Сборная Узбекистана дебютирует на мировых первенствах. Команда попала в группу К. Последний участник квартета определится по итогам межконтинентальных стыковых матчей первого пути с участием команд Новой Каледонии, Ямайки и ДР Конго.В первом туре сборная республики встретится с командой Колумбии (17 июня), затем узбекские футболисты сыграют с португальцами (23 июня). В заключительном туре команда Узбекистана встретится с победителем межконтинентальных стыковых матчей (27 июня), который определится 31 марта.Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет первым, который примут три государства. В турнире впервые примут участие 48 команд.
10:40 06.12.2025 (обновлено: 10:41 06.12.2025)
