Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской республики Садыром Жапаровым.
14:25 06.12.2025 (обновлено: 14:39 06.12.2025)
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана тепло поздравил кыргызского коллегу с днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
В телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания братскому народу Кыргызстана.
Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства. С удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве.
"Продолжаются контакты на всех уровнях. Стабильно растут объемы товарооборота и грузоперевозок. Реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. Осуществляются активные культурно-гуманитарные и межрегиональные обмены", — говорится в сообщении.
Речь также шла о практической реализации крупных стратегических проектов, включая строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Камбаратинской ГЭС-1.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.