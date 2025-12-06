https://uz.sputniknews.ru/20251206/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sadyra-japarova-s-dnem-rojdeniya-53993390.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Кыргызской республики Садыром Жапаровым.

2025-12-06T14:25+0500

2025-12-06T14:25+0500

2025-12-06T14:39+0500

шавкат мирзиёев

узбекистан

кыргызстан

садыр жапаров

день рождения

телефонный разговор

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/16/42617086_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_bc52bae048a4bf61666357d2d941949d.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана тепло поздравил кыргызского коллегу с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.В телефонном разговоре Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания братскому народу Кыргызстана.Стороны обсудили практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства, дружбы и добрососедства. С удовлетворением отметили достигнутый в последние годы прогресс в двустороннем сотрудничестве.Речь также шла о практической реализации крупных стратегических проектов, включая строительство железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай и Камбаратинской ГЭС-1.Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

день рождения телефонный разговор жапаров мирзиёев поздравление кыргызстан