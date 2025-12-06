https://uz.sputniknews.ru/20251206/unijennaya-i-razorennaya-ssha-ne-ostavili-evrope-nikakogo-vybora-53992204.html

Униженная и разоренная: США не оставили Европе никакого выбора

Для американцев Zelensky был такой "красоткой", которая попалась на пути миллиардера, — в политическом смысле. Девочка для военных кровавых игр и развлечений. Чтобы попользоваться и оставить.

Декабрь — время удивительных историй. Американцам рассказали, что "на Украине при Zelensky процветало воровство", а еще этот Zelensky и его канцелярия делали все, чтобы не допускать независимого аудита тех сотен миллиардов долларов, что налогоплательщики США отправляли на Незалежную, сообщила нам внезапно прозревшая The New York Times, пишет аналитик РИА Новости.Сказители информируют, что Америка — такая могущественная и невероятно прекрасная — на воровство больших западных денег закрывала глаза. Дилемма была нехитрой: дать возможность бесконтрольного пользования западными деньгами киевской клике, отправлявшей украинцев (до последнего из них) на убой, воюя с нами, или проиграть противостояние России.Для американцев Zelensky был такой "красоткой", которая попалась на пути миллиардера, — в политическом смысле. Девочка для военных кровавых игр и развлечений. Чтобы попользоваться и оставить.Тут шикарен и заход в повествование, и выход из него. Особенно доставляет ремарка о канцелярии Zelensky, которая, оказывается, была субъектна настолько, что "не допускала" западных ревизоров к украинской бухгалтерии. И вывод, конечно, впечатляет: без позволения воровать невозможно было противостоять нашей стране на ЛБС.В последние дни боевые сводки с враждебной нам стороны утратили бравурность и потеряли былой блеск и шик. В них сообщают, что "Украина утратила без малого 20 процентов территорий", что только в ноябре наши военные "поставили под контроль", то есть зачистили от вэсэушников, еще 700 с лишним квадратных километров. Что "русский ВПК", как бы резвяся и играя, "делает на раз" всю натовскую военно-производственную машину. Идет ли речь о беспилотниках или о снарядах, не считая иной техники и боеприпасов. Без напряга, спокойно и легко.Будем считать, что это наши козыри. Они весомы, реальны, ощутимы и измеряемы математически. Но не только ими полна колода наших карт.Отметим удивление Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, прогулявшихся по центру Москвы, залитой иллюминацией, забитой прохожими, занятыми приятными новогодними покупками, и абсолютно безопасной, защищенной ПВО от украинских дронов (туда же, к козырным картам). Два высоких — и близких Трампу — посланника не могли не знать ситуацию на ЛБС. Но вот столицу России, такую яркую и нарядную, они увидеть не ожидали. И это тоже наш козырь — номер три. Есть еще статистика экономических показателей — и она не менее сочная, чем новогодние гирлянды. Это четвертый козырь.Теперь мы смотрим на противостоящую нам сторону. Там выламывают руки бельгийскому премьеру, чтобы тот перестал сопротивляться уничтожению и унижению экономики и финансов королевства. В случае, если глава кабмина согласится на грабеж наших авуаров, лежащих в брюссельском депозитарии, казна администрируемой им страны недополучит сотни миллионов налоговых сборов — финансовые транзакции приносят большие деньги бюджету маленького государства. А еще Бельгия покроет себя несмываемым позором, став соучастницей ограбления на 200 миллиардов евро. Премьеру этого очень не хочется. Но хочется "ястребу" Мерцу и его сестре по безумию фон дер Ляйен.Еэсовские не учли, что Трамп и его команда совершенно не собираются сидеть сложа руки и наблюдать, как киевские включили режим воровства на максималках — и миллиарды казенных долларов исчезают в неизвестных направлениях. Кстати, конечно, нет. Исчезают, но в абсолютно известных компетентным американским органам направлениях. На карандаш взяты объекты недвижимости, приобретенные Zelensky, который в момент покупки даже не смотрел на ценники. Из последней купчей, подписанной буквально на днях, явствует нью-йоркский особняк. Площадью свыше тысячи квадратных метров. За 30 миллионов долларов. В разгар коррупционного скандала. В момент завершения окружения Красноармейска. В дни, когда находящиеся под его командованием вэсэушники гибли тысячами.Трамп, заявивший Zelensky в феврале этого года, что у того "нет козырей", что Zelensky играет жизнями миллионов людей, несомненно, щадил киевского грабителя, еще взвешивая слова при работающих видеокамерах и включенных микрофонах. Можно предположить, что все досье на Zelensky американский президент знал досконально. Но он дал главному киевскому коррупционеру покобениться, полагая, что европейские покровители своего протеже одернут.Когда в Вашингтоне поняли, что киевские и еэсовские перестали быть вменяемыми, было принято решение… Нет, не забыть о Zelensky. Он — отработанная, битая и сброшенная карта, его судьба интересна только ему самому. Трамп — что говорит о нем как о человеке с волей, фантазией и творческим азартом — решил разделаться и с Европой тоже.Zelensky был для Белого дома эскортницей, пусть и очень дорогой.Европа же — экономический соперник и политическое препятствие. Это — другое.Трамп пытается (пока) на нее повлиять, внушая, что грабеж наших активов ударит по еэсовским таким рикошетом, что мало не покажется. Но времени у Европы осталось мало — жалкие две недели.В случае, если и когда ЕС нас ограбит, он подпишет себе не только долгосрочные проблемы с Россией. Мы же всегда приходим за своим.Евросоюз осложнит себе жизнь, став смертельным врагом Трампа. А мы знаем, что происходит с теми, кто с Трампом не в ладах. Их увольняют. Точнее, их унижают и разоряют.Ну а мы перезагрузим наше сотрудничество с Америкой и, как говорилось в фильме о настоящей "Красотке", начнем "вместе строить большие и красивые корабли". Все наши козыри — в наших руках.

