ЕЭК одобрила субсидирование двух новых кооперационных проектов в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предоставление субсидий из бюджета Евразийского экономического союза на реализацию двух новых проектов в рамках механизма финансирования промышленной кооперации. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Один из проектов реализует российская компания "Бештау Электроникс" совместно с ООО "Неро Электроникс" из Беларуси и ООО "Кыргызэлектроника" из Кыргызстана. Он направлен на производство системных блоков персональных компьютеров.В рамках второго проекта на территории РФ запустят высокотехнологичное производство компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда. Его осуществляет российское НПО "Вояж" в кооперации с партнерами из ООО "Металстрой" Армении и белорусским ООО "Рухсервомотор".Оба проекта полностью соответствуют необходимым критериям, предусмотренным Положением об отборе кооперационных проектов, добавили в пресс-службе комиссии.Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета Союза. Главы государств ЕАЭС одобрили беспрецедентные условия для бизнеса: компенсацию в размере 100% ключевой ставки центрального (национального) банка государства-члена.На сегодняшний день в ЕЭК поступило 16 заявок на получение субсидии: 13 – из России, две – из Казахстана и одна – из Кыргызстана общей стоимостью порядка 17 млрд российских рублей. Одобрение получили пять проектов. Другие заявки находятся на разных этапах рассмотрения, добавили в пресс-службе комиссии.

