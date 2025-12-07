https://uz.sputniknews.ru/20251207/kak-moskva-sotrudnichestvo-s-russkoyazychnymi-smi-uzbekistana-54007104.html
Как Москва развивает сотрудничество с русскоязычными СМИ Узбекистана — видео
Как Москва развивает сотрудничество с русскоязычными СМИ Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Спикеры отметили высокий уровень активности узбекистанцев, особое отношение узбекского народа к России. Также речь шла о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы РУз
2025-12-07T19:00+0500
2025-12-07T19:00+0500
2025-12-07T19:00+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
москва
сми
русский язык
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54009861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e494f0925fcc69c0cf407fdfc3aea745.jpg
О том, как Москва укрепляет взаимодействие с русскоязычными медиа Узбекистана, рассказали в МПЦ Sputnik в ходе брифинга на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".Первый замдиректора Московского дома соотечественника Анна Колесникова отметила высокий уровень активности участников в республике.В частности:Телеведущая и общественный деятель, президент АНО "Артмедиаобразование" Арина Шарапова подчеркнула особое отношение узбекского народа к России, как в прошлом, так и на современном этапе. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял тысячи эвакуированных, проявив невероятное тепло, помощь и поддержку. Многие из них остались здесь и после Победы.Шарапова также рассказала о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы Узбекистана. По ее словам, такие проекты — это проявление уважения к людям и истории. Показ фильма "Культурный код. Россия 3.0. Путь Победы" на медиа-конференции в Ташкенте подтвердил, что подлинные факты и честный взгляд в прошлое обладают особой эмоциональной силой.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.С 4 по 8 декабря в Ташкенте проходит Конференция масс-медиа российских соотечественников. В ней участвуют более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников. Организаторами выступают ДВМС и МДС при поддержке Посольства России в Узбекистане и Русского дома в Ташкенте.Полную версию беседы смотрите по ссылке
узбекистан
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54009861_276:0:1716:1080_1920x0_80_0_0_56ec28a50a21b35caffbf5dc5b61097f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
москва сотрудничество сми узбекистан
москва сотрудничество сми узбекистан
Как Москва развивает сотрудничество с русскоязычными СМИ Узбекистана — видео
Эксклюзив
Спикеры отметили высокий уровень активности узбекистанцев, особое отношение узбекского народа к России. Также речь шла о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы РУз.
О том, как Москва укрепляет взаимодействие с русскоязычными медиа Узбекистана, рассказали в МПЦ Sputnik в ходе брифинга на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".
Первый замдиректора Московского дома соотечественника Анна Колесникова отметила высокий уровень активности участников в республике.
в процесс стабильно включаются медийщики, учителя-русисты и молодежь;
участники из Узбекистана ежегодно успешно проходят конкурсные отборы и проявляют большой интерес к проектам;
выпускники медиашколы для юных журналистов уже влились во "взрослый" профессиональный круг.
Телеведущая и общественный деятель, президент АНО "Артмедиаобразование" Арина Шарапова подчеркнула особое отношение узбекского народа к России, как в прошлом, так и на современном этапе. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял тысячи эвакуированных, проявив невероятное тепло, помощь и поддержку. Многие из них остались здесь и после Победы.
Шарапова также рассказала о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы Узбекистана. По ее словам, такие проекты — это проявление уважения к людям и истории. Показ фильма "Культурный код. Россия 3.0. Путь Победы" на медиа-конференции в Ташкенте подтвердил, что подлинные факты и честный взгляд в прошлое обладают особой эмоциональной силой.
"Мы видели то, что вызывает большие эмоции и слезы: люди плакали в зале, вспоминая прошлое. Я считаю, что именно так и должно быть показано прошлое. Сила — в фактах, сила — в правде", — подчеркнула Шарапова.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
С 4 по 8 декабря в Ташкенте проходит Конференция масс-медиа российских соотечественников. В ней участвуют более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников. Организаторами выступают ДВМС и МДС при поддержке Посольства России в Узбекистане и Русского дома в Ташкенте.
Полную версию беседы смотрите по ссылке