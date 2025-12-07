https://uz.sputniknews.ru/20251207/kak-moskva-sotrudnichestvo-s-russkoyazychnymi-smi-uzbekistana-54007104.html

Как Москва развивает сотрудничество с русскоязычными СМИ Узбекистана — видео

Как Москва развивает сотрудничество с русскоязычными СМИ Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Спикеры отметили высокий уровень активности узбекистанцев, особое отношение узбекского народа к России. Также речь шла о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы РУз

2025-12-07T19:00+0500

2025-12-07T19:00+0500

2025-12-07T19:00+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

москва

сми

русский язык

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54009861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e494f0925fcc69c0cf407fdfc3aea745.jpg

О том, как Москва укрепляет взаимодействие с русскоязычными медиа Узбекистана, рассказали в МПЦ Sputnik в ходе брифинга на тему: "Взаимодействие русскоязычных СМИ за рубежом".Первый замдиректора Московского дома соотечественника Анна Колесникова отметила высокий уровень активности участников в республике.В частности:Телеведущая и общественный деятель, президент АНО "Артмедиаобразование" Арина Шарапова подчеркнула особое отношение узбекского народа к России, как в прошлом, так и на современном этапе. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял тысячи эвакуированных, проявив невероятное тепло, помощь и поддержку. Многие из них остались здесь и после Победы.Шарапова также рассказала о возможности создания цикла документальных фильмов о городах трудовой славы Узбекистана. По ее словам, такие проекты — это проявление уважения к людям и истории. Показ фильма "Культурный код. Россия 3.0. Путь Победы" на медиа-конференции в Ташкенте подтвердил, что подлинные факты и честный взгляд в прошлое обладают особой эмоциональной силой.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.С 4 по 8 декабря в Ташкенте проходит Конференция масс-медиа российских соотечественников. В ней участвуют более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников. Организаторами выступают ДВМС и МДС при поддержке Посольства России в Узбекистане и Русского дома в Ташкенте.Полную версию беседы смотрите по ссылке

узбекистан

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

москва сотрудничество сми узбекистан