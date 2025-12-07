https://uz.sputniknews.ru/20251207/optimizatsiya-tarifov-na-passajirskie-jd-perevozki-ruz-i-rf-podpisali-memorandum-54002222.html

Оптимизация тарифов на пассажирские ж/д перевозки: РУз и РФ подписали меморандум

Оптимизация тарифов на пассажирские ж/д перевозки: РУз и РФ подписали меморандум

Sputnik Узбекистан

Из Ташкента поезда АО "Узбекистон темир йуллари" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск

2025-12-07T09:50+0500

2025-12-07T09:50+0500

2025-12-07T09:50+0500

узбекистан

россия

узбекистон темир йуллари

оптимизация

тарифы

пассажиры

международные перевозки

железная дорога

меморандум

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54001830_0:259:2048:1411_1920x0_80_0_0_c40d15aa7ede0ca889b9eefa6471903c.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. АО "Узтемирйулувчи" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве по оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении. Об этом сообщает пресс-служба узбекской компании.Такое решение приняли по итогам совещания, прошедшего в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы тарифной политики и совместных маркетинговых инициатив, обменялись информацией об объемах перевозки пассажиров между Узбекистаном и Россией.В соответствии с документом, стороны:Из Ташкента поезда АО "Узбекистон темир йуллари" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия оптимизация тарифы железная дорога пассажиры перевозки