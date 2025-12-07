https://uz.sputniknews.ru/20251207/optimizatsiya-tarifov-na-passajirskie-jd-perevozki-ruz-i-rf-podpisali-memorandum-54002222.html
Оптимизация тарифов на пассажирские ж/д перевозки: РУз и РФ подписали меморандум
Из Ташкента поезда АО "Узбекистон темир йуллари" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. АО "Узтемирйулувчи" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве по оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении. Об этом сообщает пресс-служба узбекской компании.Такое решение приняли по итогам совещания, прошедшего в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы тарифной политики и совместных маркетинговых инициатив, обменялись информацией об объемах перевозки пассажиров между Узбекистаном и Россией.В соответствии с документом, стороны:Из Ташкента поезда АО "Узбекистон темир йуллари" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
АО "Узтемирйулувчи" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари") и российская АО "Федеральная пассажирская компания" подписали меморандум о сотрудничестве по оптимизации тарифов в межгосударственном пассажирском сообщении. Об этом сообщает
пресс-служба узбекской компании.
Такое решение приняли по итогам совещания, прошедшего в Ташкенте. Стороны обсудили вопросы тарифной политики и совместных маркетинговых инициатив, обменялись информацией об объемах перевозки пассажиров между Узбекистаном и Россией.
"С целью дальнейшего развития сотрудничества в области формирования сбалансированной тарифной политики в межгосударственном сообщении стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области тарифообразования в межгосударственном пассажирском сообщении", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом, стороны:
сформируют сбалансированную тарифную политику;
повысят конкурентоспособность пассажирских перевозок;
откроют дополнительные международные пассажирские поезда;
рассмотрят возможность работы по обмену международным опытом и использованию цифровых решений.
"Подписание меморандума открывает новые возможности для оптимизации транспортной сети и улучшения качества предоставляемых услуг для пассажиров обоих государств", — добавили в пресс-службе.
Из Ташкента поезда АО "Узбекистон темир йуллари" в настоящее время курсируют в Москву, Самару, Волгоград и Новосибирск.