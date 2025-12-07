Shura Villa: место, где"оживает" прошлое — видео
Фотограф из Ташкента Светлана Середина превратила старый дома своей бабушки в пространство для творчества и ностальгии
В Ташкенте, неподалеку от парка Фурката, есть небольшой домик с уютным двориком. Это Shura Villa. Заходя сюда, понимаешь,что машина времени все-таки существует. Ковер с мишками, торшер с бахромой, фарфоровой сервиз, радиоприемник и портрет Есенина — все это будто отправляет нас в прошлое и возвращает в детство.
С 60-х годов хозяйкой этого дома была учительница русского языка и литературы Александра Ивановна Середина. В 2007 году, когда ее не стало, дом опустел. И только в 2024 году ее внучка Светлана Середина решила восстановить место, которое хранит так много теплых и светлых воспоминаний. Она превратила его в творческое пространство для проведения мастер-классов, интересных встреч, фотосессий и съемок.
"Изначально просто хотелось не терять это теплое местоиз детства, куда я к бабуле приходила в гости. После уроков она меня кормила блинчиками, укладывала на диванчик, говорила: "Отдохни, потом уроки сделаешь". И вот такой момент безусловной любви и заботы, которую я здесь получала, — это то, чего не хватает сейчас, в наше время. Хотелось также создать для себя маленькую мастерскую, так как я люблю вышивать, чтобы приходить сюда и заниматься в тишине любимым делом. Но вышло так, что сюда стали приходить и другие люди", — улыбаясь, рассказывает Светлана.
Потом настало время ремонта, который сделать было не так-то просто. Ведь не каждый мастер может восстановить ретро-стиль эпохи СССР: без пластиковых окон, натяжных потолков и моющихся обоев.
Также для Светланы было важно приобрести вещи, которые когда-то были у семьи, но по каким-то причинам не сохранились. В этом деле помог большой семейный фотоархив: экспонаты искали по фотографиям.
"Сейчас коллекция вещей пополняется и другими предметами, которые кто-то отдает, дарит или я их покупаю, конечно, если понимаю, что в интерьер они точно впишутся", — говорит Светлана.
Люди, к слову, стали тянуться сюда и до ремонта.
"В процессе переживания утраты папы я перебирала фотоархив. У него очень много на слайдах осталось фотографий, и я решила провести здесь выставку папиных снимков нашей семьи, чтобы так пережить эту утрату. Буквально в январе папы не стало, а в конце марта, спустя два месяца, здесь, в заброшенном доме, где не было ремонта, на стенах висели фотографии нашей семьи. И люди приходили. Они рассказывали истории своих семей, потому что эта обстановка напоминает наше советское детство — общее для нас всех, на всем пространстве СНГ: с одинаковыми занавесками, коврами, диванами", — говорит Середина.
Позже выставки в Shura Villa стали проводить другие творческие люди — художники и фотографы, а еще здесь частенько проходят не только мастер-классы, девичники, чаепития, но и съемки клипов и фильмов. Здесь собираются, чтобы пообщаться — в тишине и без интернета: мобильный интернет в доме практически не работает, а вайфая нет.
"Раньше мы больше общались, собирались за столом, говорили друг с другом. А сейчас даже за столом часто люди начинают проверять мессенджеры, отвлекаться, и вот этой глубины общения нет. Люди, приходя сюда, поначалу пытаются что-то грузить, а потом понимают, что тут интернет-фри-зон. И если поначалу напряжение присутствует, потом они объединяются, начинают общаться за чашкой чая и уходят с теплым ощущением в душе", — говорит Светлана.
На вопрос о том, почему людей тянет в Shura Villa, ее хозяйка ответить однозначно не может.
"С одной стороны, мне кажется, мы соскучились по ручному труду, сидя за компьютерами и гаджетами. Здесь на мастер-классах мы вышиваем, вяжем, мастерим — люди, на мой взгляд, тянутся к этому. С другой стороны, это связано с самим интерьером и его предметами. Обстановка в советских домах часто была типовой: одинаковые стеклянные рыбки, картины из янтаря или деревянный комод... Сегодня мы живем в эпоху разнообразия, но начинаем искать что-то редкое и уникальное, и на сегодняшний день уникальными становятся те самые вещи из советского прошлого", — отмечает она.
