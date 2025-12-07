https://uz.sputniknews.ru/20251207/shura-villa-mesto-gdeojivaet-proshloe-54004808.html

Shura Villa: место, где"оживает" прошлое — видео

Shura Villa: место, где"оживает" прошлое — видео

2025-12-07

В Ташкенте, неподалеку от парка Фурката, есть небольшой домик с уютным двориком. Это Shura Villa. Заходя сюда, понимаешь,что машина времени все-таки существует. Ковер с мишками, торшер с бахромой, фарфоровой сервиз, радиоприемник и портрет Есенина — все это будто отправляет нас в прошлое и возвращает в детство.С 60-х годов хозяйкой этого дома была учительница русского языка и литературы Александра Ивановна Середина. В 2007 году, когда ее не стало, дом опустел. И только в 2024 году ее внучка Светлана Середина решила восстановить место, которое хранит так много теплых и светлых воспоминаний. Она превратила его в творческое пространство для проведения мастер-классов, интересных встреч, фотосессий и съемок.Потом настало время ремонта, который сделать было не так-то просто. Ведь не каждый мастер может восстановить ретро-стиль эпохи СССР: без пластиковых окон, натяжных потолков и моющихся обоев.Также для Светланы было важно приобрести вещи, которые когда-то были у семьи, но по каким-то причинам не сохранились. В этом деле помог большой семейный фотоархив: экспонаты искали по фотографиям.Люди, к слову, стали тянуться сюда и до ремонта.Позже выставки в Shura Villa стали проводить другие творческие люди — художники и фотографы, а еще здесь частенько проходят не только мастер-классы, девичники, чаепития, но и съемки клипов и фильмов. Здесь собираются, чтобы пообщаться — в тишине и без интернета: мобильный интернет в доме практически не работает, а вайфая нет.На вопрос о том, почему людей тянет в Shura Villa, ее хозяйка ответить однозначно не может.Смотрите, как в маленьком ташкентском домике оживает прошлое —в видео Sputnik Узбекистан.

