США теперь лучше понимают логику позиции России — Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал итоги встречи российского лидера со спецпосланником президента США.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. США теперь лучше понимают логику позиции России, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
"В контексте того, что американцы сейчас лучше понимают логику нашей позиции, это точно", — сказал он.
Другие заявления Юрия Ушакова:
Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, потому что он только что подключился к переговорам по Украине;
Путину импонирует Кушнер, присоединившийся к переговорам по Украине;
Россия и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа;
работа Москвы и Вашингтона над проектом документа по Украине еще впереди;
спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах РФ и США;
возможная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на переговорах российского президента со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом в Кремле не обсуждалась;
ряд вопросов по Украине требует от США радикальных изменений в бумагах;
РФ и США ведут стыковку положений будущего документа по Украине;
помощник президента РФ объяснил длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это "дорога непростая";
успехи российской армии в зоне специальной военной операции обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом;
США обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договоренностей;
Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования ситуации на Украине, сейчас речь идет не о каком-то перемирии;
администрация президента США Дональда Трампа подчеркивает, что отличается от тех американцев, которые выступали зачинщиками конфликта на Украине;
американские переговорщики по Украине близки к президенту США Дональду Трампу и четко выполняют его установки.
Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Содиненных Штатов по Украине.