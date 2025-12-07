Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, потому что он только что подключился к переговорам по Украине; Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, потому что он только что подключился к переговорам по Украине;

Путину импонирует Кушнер, присоединившийся к переговорам по Украине;

Россия и США сделали шаг вперед в лучшем понимании позиций друг друга на переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа;

работа Москвы и Вашингтона над проектом документа по Украине еще впереди;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата в переговорах РФ и США;

возможная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на переговорах российского президента со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом в Кремле не обсуждалась;

ряд вопросов по Украине требует от США радикальных изменений в бумагах;

РФ и США ведут стыковку положений будущего документа по Украине;

помощник президента РФ объяснил длительность переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию на Украине тем, что это "дорога непростая";

успехи российской армии в зоне специальной военной операции обеспечили более благоприятную обстановку на переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом;

США обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договоренностей;

Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования ситуации на Украине, сейчас речь идет не о каком-то перемирии;

администрация президента США Дональда Трампа подчеркивает, что отличается от тех американцев, которые выступали зачинщиками конфликта на Украине;