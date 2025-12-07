Стилист: Как сохранить прическу под шапкой
© Алексей Владыкин/
Подписаться
В осенне-зимний период волосы требуют особого ухода. Главное правило в этот период — легкость важнее питания.
Правильная стрижка, уход и головной убор помогут сохранить прическу в холодное время, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стилиста, мастера по коротким стрижкам и преображениям Галину Тоторину.
По ее словам, зимой стрижка должна работать на вас, а не требовать героических усилий каждое утро, ведь головной убор все равно примнет волосы, от перепада температур появится влага, а сухой воздух помещений уменьшит объем.
"За пятнадцать лет работы я выделила семь форм, которые переживают зиму лучше остальных: удлиненное пикси с текстурой, боб чуть ниже подбородка, градуированное каре, шэги на средней длине, французский боб с челкой и гарсон. Их объединяет простая логика текстура вместо гладкости, слоистость для объема и длина, которая либо полностью прячется под шапкой, либо остается свободной", — пояснила Тоторина.
Кроме того, стилист дала рекомендации, как как быстро "оживить" прическу после шапки.
"Ни одна укладка не выдержит сильный мороз и плотную шапку, надевайте капюшон или берет, они не прижимают волосы к голове так сильно. Перед выходом создайте объем немного выше, чем нужно, под шапкой он осядет и станет идеальным. Не используйте тяжелые масла и сыворотки в этот день. Достаточно легкого лака или спрея средней фиксации у корня, чтобы волосы сохранили форму. Если укладка все-таки пострадала, можно взять с собой сухой шампунь и несколько невидимок, чтобы быстро поправить прическу. Если очень холодно, наденьте под капюшон шелковую или сатиновую подкладку, она уменьшит трение и предотвратит спутывание", — перечислила Тоторина.
Она также напомнила, что в осенне-зимний период волосы требуют особого ухода.
"Шампунь и бальзам влияют на объем не меньше, чем укладка. Зимой волосы пересушиваются, электризуются и утяжеляются из-за переизбытка ухода. Лучше перейти на мягкие очищающие шампуни без силиконов и без увлажняющего эффекта. Бальзам наносить только на длину, не выше середины. Маски делать максимум раз в неделю и только на кончики. Если волосы короткие, можно заменить бальзам на легкий несмываемый спрей. Главное правило зимой — легкость важнее питания. Переувлажненные волосы теряют объем. И не мойте голову горячей водой. Оптимальная температура — теплая, а в конце лучше ополоснуть прохладной. Это придаст волосам плотность и блеск", — резюмировала стилист.