Стилист: Как сохранить прическу под шапкой

В осенне-зимний период волосы требуют особого ухода. Главное правило в этот период — легкость важнее питания

Правильная стрижка, уход и головной убор помогут сохранить прическу в холодное время, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стилиста, мастера по коротким стрижкам и преображениям Галину Тоторину.По ее словам, зимой стрижка должна работать на вас, а не требовать героических усилий каждое утро, ведь головной убор все равно примнет волосы, от перепада температур появится влага, а сухой воздух помещений уменьшит объем.Кроме того, стилист дала рекомендации, как как быстро "оживить" прическу после шапки.Она также напомнила, что в осенне-зимний период волосы требуют особого ухода."Шампунь и бальзам влияют на объем не меньше, чем укладка. Зимой волосы пересушиваются, электризуются и утяжеляются из-за переизбытка ухода. Лучше перейти на мягкие очищающие шампуни без силиконов и без увлажняющего эффекта. Бальзам наносить только на длину, не выше середины. Маски делать максимум раз в неделю и только на кончики. Если волосы короткие, можно заменить бальзам на легкий несмываемый спрей. Главное правило зимой — легкость важнее питания. Переувлажненные волосы теряют объем. И не мойте голову горячей водой. Оптимальная температура — теплая, а в конце лучше ополоснуть прохладной. Это придаст волосам плотность и блеск", — резюмировала стилист.

