https://uz.sputniknews.ru/20251207/svo-armiya-rossii-osvobodila-kucherovku-v-xarkovskoy-oblasti-i-rovnoe-v-dnr-54007706.html

СВО: армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

СВО: армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктоами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Запад" и "Центр".

2025-12-07T16:00+0500

2025-12-07T16:00+0500

2025-12-07T16:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

безопасность

в мире

россия

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39167663_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6fd9cdf16bf8d9dea6c3cffbe9627bb1.jpg

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Российская армия освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР сообщает Минобороны РФ.Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области.ВСУ потеряли:Контроль над населенным пунктом Ровное в ДНР установили подразделения группировки "Центр”.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво армия россия освобождение харьковская область