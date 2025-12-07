Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
СВО: армия России освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктоами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Запад" и "Центр".
спецоперация россии по защите донбасса
сво
безопасность
в мире
россия
всу
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Российская армия освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР сообщает Минобороны РФ.Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области.ВСУ потеряли:Контроль над населенным пунктом Ровное в ДНР установили подразделения группировки "Центр”.Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.Потери противника составили:
16:00 07.12.2025
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР.
Контроль над населенными пунктоами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Запад" и "Центр".
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Российская армия освободила Кучеровку в Харьковской области и Ровное в ДНР сообщает Минобороны РФ.
Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области.
ВСУ потеряли:
свыше 220 военнослужащих;
семь боевых бронированных машин западного производства;
11 автомобилей;
четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США;
станцию радиоэлектронной борьбы;
шесть складов боеприпасов.
Контроль над населенным пунктом Ровное в ДНР установили подразделения группировки "Центр”.
"Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населенном пункте Димитров, и зачистку населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили:
до 480 военнослужащих;
четыре боевые бронированные машины;
два автомобиля.
