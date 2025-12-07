https://uz.sputniknews.ru/20251207/tramp-postavil-rossiyu-v-kriticheski-slojnoe-polojenie-54005977.html

А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение

А все шло так хорошо: Трамп поставил Россию в критически сложное положение

Sputnik Узбекистан

Тема Украины, в последнее время безоговорочно господствовавшая в западном инфополе, была неожиданно и очень грубо отодвинута в сторону публикацией новой... 07.12.2025, Sputnik Узбекистан

2025-12-07T14:45+0500

2025-12-07T14:45+0500

2025-12-07T14:45+0500

колумнисты

россия

в мире

сша

украина

дональд трамп

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/07/54005807_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_2862cd2fb7da0a2fe36937df96588df5.jpg

Тема Украины, в последнее время безоговорочно господствовавшая в западном инфополе, была неожиданно и очень грубо отодвинута в сторону публикацией новой Стратегии национальной безопасности США (NSS). Как это обычно бывает, запредельный уровень возмущенных воплей со стороны русофобов сразу дал понять, что в данном документе содержится нечто крайне неприятное и опасное для евроатлантических элит, пишет колумнист РИА Новости.Абсолютно все публикации, посвященные разбору NSS, утверждают, что ее главные тезисы являются "кардинальным поворотом" для США, в связи с чем "либеральный мировой порядок умер".В частности, одним из ключевых приоритетов для США теперь обозначается "восстановление стратегической стабильности с Россией". Во всех без исключения версиях NSS, которые по закону публиковали все приведенные к присяге избранные президенты США, Россия стандартно провозглашалась "врагом", "главной/постоянной/острой угрозой", "противником", "основным геополитическим соперником", а еще, естественно, земляным червяком. Даже в варианте, который был опубликован в первой президентской каденции Трампа, было написано, что "Китай и Россия стремятся сформировать мир, противоположный интересам и ценностям США".В нынешнем документе об этом нет ни слова, ни даже междометия или многоточия.Вместо этого — четкий и однозначный посыл о необходимости восстановления прежнего уровня отношений, в основном через взаимные экономические интересы и партнерство. Что касается конфликта на Украине — теперь это и вина, и собственная проблема европейцев, которые жаждут продолжения войны, в связи с чем Штаты планируют "корректировать их траекторию".Звучит настолько зловеще, что издание Foreign Policy прямо написало, что после публикации NSS очевидно, что Европа "теперь противостоит двум противникам: России с востока, а Соединенным Штатам с запада".Другие пункты NSS тоже настолько хороши, что европейцы могут их есть на ночь вместо свеклы и чернослива:Забавно, что сразу же прозвучали обвинения в сторону администрации Трампа в том, что новая Стратегия национальной безопасности США, как и ранее 28-пунктовый мирный план Трампа по Украине, "написана в Кремле". Например, издание Washington Postс пеной у рта написало, что "Соединенные Штаты предали свою прежнюю позицию и приняли стратегическое видение мира Россией", а ресурс Intellinews заявил, что "многие пункты (стратегии. — Прим. ред.) подозрительно совпадают с тезисами, регулярно озвучиваемыми Кремлем".Действительно: новая Стратегия национальной безопасности США если не строится, то как минимум в очень многом перекликается с аргументами и тезисами, неоднократно звучащими из уст первых лиц нашего государства, и это ставит нас в очень неудобное положение. Как объяснить людям с лоботомией, что перечисленные положения — это всего лишь здравый смысл и отражение реальности? Как можно комментировать заявления, что "Трамп явно стремится к имперскому сговору как с Россией, так и с Китаем, а остальной мир, включая Европу, оказывается в роли колонии в этом уравнении"?Не очень приятная, но суровая правда в данном случае состоит в том, что никакой новой "пророссийской" Стратегии нацбезопасности США не было бы, если бы Россия на данный момент уже проиграла прокси-войну с США и Европой. Очевидно, что все старые пассажи были бы механически перенесены из старых версий в новую. Зачем "взаимовыгодное сотрудничество" и "стратегическая стабильность" с проигравшим? Совершенно незачем. А вот капитуляция, унижение, развал и раздел — самое то. И не потому, что Трамп злой и коварный, нет. Дональд Трамп по своей сути не любит войн и настроен на сделки (и это хорошо). Но если бы у его ног валялась беспомощная и разгромленная Россия — он бы положил ее в карман и даже не моргнул. Ничего личного: это просто бизнес, детка.В свое время американский мозговой центр Brookings опубликовал материал, где прозвучала такая фраза: "Национальная стратегия безопасности не всегда является лучшим руководством к тому, как Соединенные Штаты будут действовать в конкретных ситуациях. Президент есть президент. Самая тщательно продуманная и нюансированная политика может быть отменена президентским решением или, возможно, даже президентским твитом".Это подчеркивает одну простую истину: добрым словом можно добиться очень многого, но гораздо большего можно добиться добрым словом и СВО.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

дональд трамп россия