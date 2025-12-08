https://uz.sputniknews.ru/20251208/chm-uzbekistana-po-volnoy-borbe-sorevnovaniya-sredi-mujchin-54019812.html
ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин
ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин
В состязаниях, которые проходят "Олимпийском городке Ташкента, участвуют спортсмены из всех регионов республики
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин, сообщает пресс-служба НОК.В состязаниях, организованных в ташкентском "Олимпийском городке", участвуют спортсмены из всех регионов республики.Днем ранее стали известны имена победителей и призеров среди мужчин в пяти весовых категориях.Чемпионами стали:Чемпионат завершится поединками среди женщин, добавили в пресс-службе НОК.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин, сообщает
пресс-служба НОК.
В состязаниях, организованных в ташкентском "Олимпийском городке", участвуют спортсмены из всех регионов республики.
“В очередных весовых категориях золотые медали завоевали Арслон Рахимов (до 61 кг), Шахзод Ярашев (до 70 кг), Жорулло Абдуфаттохов (до 79 кг), Садриддин Даминжонов (до 92 кг) и Хасанбой Рахимов (до 125 кг)”, — говорится в сообщении.
Днем ранее стали известны имена победителей и призеров среди мужчин в пяти весовых категориях.
Асадбек Саидтураев (до 57 кг);
Санжарбек Рустамбеков (до 65 кг);
Бегижон Кулдашев (до 74 кг);
Бобур Исламов (до 86 кг);
Отабек Назирбоев (до 97 кг).
Чемпионат завершится поединками среди женщин, добавили в пресс-службе НОК.