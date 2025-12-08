Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251208/chm-uzbekistana-po-volnoy-borbe-sorevnovaniya-sredi-mujchin-54019812.html
ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин
ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин
Sputnik Узбекистан
В состязаниях, которые проходят "Олимпийском городке Ташкента, участвуют спортсмены из всех регионов республики
2025-12-08T17:46+0500
2025-12-08T17:46+0500
узбекистан
чемпионат мира
ташкент
вольная борьба
спортивные соревнования
мужчины
нок узбекистана
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/08/54019644_0:0:1241:699_1920x0_80_0_0_fe9f704daeab05ab2832cf0fdccf8750.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин, сообщает пресс-служба НОК.В состязаниях, организованных в ташкентском "Олимпийском городке", участвуют спортсмены из всех регионов республики.Днем ранее стали известны имена победителей и призеров среди мужчин в пяти весовых категориях.Чемпионами стали:Чемпионат завершится поединками среди женщин, добавили в пресс-службе НОК.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/08/54019644_50:0:1090:780_1920x0_80_0_0_3fc4514093573bf02239ccbefbb0d42b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
чемпионат мира вольная борьба
чемпионат мира вольная борьба

ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин

17:46 08.12.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНа чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин
На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
В состязаниях, которые проходят "Олимпийском городке Ташкента, участвуют спортсмены из всех регионов республики.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин, сообщает пресс-служба НОК.
В состязаниях, организованных в ташкентском "Олимпийском городке", участвуют спортсмены из всех регионов республики.
“В очередных весовых категориях золотые медали завоевали Арслон Рахимов (до 61 кг), Шахзод Ярашев (до 70 кг), Жорулло Абдуфаттохов (до 79 кг), Садриддин Даминжонов (до 92 кг) и Хасанбой Рахимов (до 125 кг)”, — говорится в сообщении.
Днем ранее стали известны имена победителей и призеров среди мужчин в пяти весовых категориях.
Чемпионами стали:
Асадбек Саидтураев (до 57 кг);
Санжарбек Рустамбеков (до 65 кг);
Бегижон Кулдашев (до 74 кг);
Бобур Исламов (до 86 кг);
Отабек Назирбоев (до 97 кг).
Чемпионат завершится поединками среди женщин, добавили в пресс-службе НОК.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0