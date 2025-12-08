https://uz.sputniknews.ru/20251208/chm-uzbekistana-po-volnoy-borbe-sorevnovaniya-sredi-mujchin-54019812.html

ЧМ Узбекистана по вольной борьбе: завершились соревнования среди мужчин

В состязаниях, которые проходят "Олимпийском городке Ташкента, участвуют спортсмены из всех регионов республики

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. На чемпионате Узбекистана по вольной борьбе завершились поединки среди мужчин, сообщает пресс-служба НОК.В состязаниях, организованных в ташкентском "Олимпийском городке", участвуют спортсмены из всех регионов республики.Днем ранее стали известны имена победителей и призеров среди мужчин в пяти весовых категориях.Чемпионами стали:Чемпионат завершится поединками среди женщин, добавили в пресс-службе НОК.

