Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео
Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео
Уже в детском саду у маленьких сельчан есть возможность учить русский язык с нуля и в игровой форме
В отдаленных регионах Узбекистана растет число дошкольных образовательных учреждений, обучающих детей иностранным языкам. В их числе детский сад в одном из поселков Ташкентской области. Здесь с детьми от 3 до 7 лет регулярно занимаются русским языком.Примечательно, что это дошкольное образовательное учреждение открыли по просьбе местного населения. Теперь у маленьких сельчан есть возможность изучать русский язык с нуля. По словам педагога, родители очень хотят, чтобы их дети изучали русский.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео

14:46 08.12.2025
Уже в детском саду у маленьких сельчан есть возможность учить русский язык с нуля и в игровой форме.
В отдаленных регионах Узбекистана растет число дошкольных образовательных учреждений, обучающих детей иностранным языкам. В их числе детский сад в одном из поселков Ташкентской области. Здесь с детьми от 3 до 7 лет регулярно занимаются русским языком.

"Конечно, этим детям сложно учить русский язык, поскольку население здесь не русскоязычное, но они любят хорошие стихи и легко их запоминают. Ребятишки активно участвуют в занятиях, которые проходят в игровой форме. Конечно, в силу возраста, им пока сложно долго удерживать свое внимание, но, надеюсь, что в будущем они станут гораздо усидчивее", — рассказала воспитатель детского сада Ирина Шегай.

Примечательно, что это дошкольное образовательное учреждение открыли по просьбе местного населения. Теперь у маленьких сельчан есть возможность изучать русский язык с нуля. По словам педагога, родители очень хотят, чтобы их дети изучали русский.

"К нам приходят родители ребятишек и просят: "Научите моего ребенка русскому". Надеюсь, что для детей это станет хорошим подспорьем в будущем. Русский язык могуч, он всегда нужен. Надеюсь, эти знания им пригодятся", — поделилась Шегай.

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
