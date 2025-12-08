https://uz.sputniknews.ru/20251208/kak-izuchayut-russkiy-yazyk-deti-iz-otdalennyx-regionov-uzbekistana-54017467.html

Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео

Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Уже в детском саду у маленьких сельчан есть возможность учить русский язык с нуля и в игровой форме

2025-12-08T14:46+0500

2025-12-08T14:46+0500

2025-12-08T14:46+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

регион

ташкентская область

преподаватель

русский язык

детский сад

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53979063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5910b114f94d11586f34928860fa6a3f.png

В отдаленных регионах Узбекистана растет число дошкольных образовательных учреждений, обучающих детей иностранным языкам. В их числе детский сад в одном из поселков Ташкентской области. Здесь с детьми от 3 до 7 лет регулярно занимаются русским языком.Примечательно, что это дошкольное образовательное учреждение открыли по просьбе местного населения. Теперь у маленьких сельчан есть возможность изучать русский язык с нуля. По словам педагога, родители очень хотят, чтобы их дети изучали русский.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

русский язык дети регионы узбекистан