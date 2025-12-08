https://uz.sputniknews.ru/20251208/pochemu-ne-stoit-ezdit-v-jarkie-strany-zimoy-54016683.html

Геннадий Онищенко: Почему не стоит ездить в жаркие страны зимой

Геннадий Онищенко: Почему не стоит ездить в жаркие страны зимой

Sputnik Узбекистан

Академик РАН предупредил, чем подобная поездка может грозить организму пожилого человека или ребенка

2025-12-08T22:02+0500

2025-12-08T22:02+0500

2025-12-08T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

геннадий онищенко

зима

отпуск

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/468/27/4682771_0:221:2897:1851_1920x0_80_0_0_91a999668631cc34d4fcccac9bf27376.jpg

Зимой, скучая по теплу и солнцу, многие планируют отдых в жарких странах, чтобы 1-2 недели провести на море. Почему не стоит ездить в отпуск в жаркие страны в этот период сообщает радио Sputnik со ссылкой на академика Российской академии наук Геннадия Онищенко.По словам специалиста, в это время года "организм перестраивается, для молодого человека это почти незаметно, но для пожилого или ребенка, чьи адаптационные возможности еще не настроились, это будет тяжело. А если присоединится инфекция, тогда поздравляю – вы за свои деньги приобрели проблему в виде инфекционного заболевания и придется весь январь приспосабливаться к новому климату, как вернетесь домой".Если вы принимаете решение о поездке в жаркие страны из холодного климата, то нужно взвесить, насколько польза от этого отдыха будет превышать возможные риски. В первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние здоровья, отсутствие острых и обострение хронических заболеваний.Перемена климата будет обязательно сопровождаться акклиматизацией, которая в норме у человека составляет примерно 10-14 дней, при условии, что человек здоров. Если есть какие-то хронические заболевания, то тогда этот процесс может длиться дольше.Из-за смены режима сна и бодрствования может измениться и общее состояние организма: возникнуть повышенная температура, слабость, утомляемость, которая не связана с какими-либо заболеваниями. Также на фоне акклиматизации могут возникнуть острые инфекционные заболевания, которые связаны с особенностью данной местности: кишечные, респираторные, кожные инфекции.Основной рекомендацией для людей, которые едут в жаркий климат зимой, является отдых не менее, чем на 2-4 недели. Это связано с тем, что при возвращении в привычный ритм снова начнется процесс акклиматизации, таким образом все это займет около 1,5 месяцев и польза от отдыха будет крайне сомнительная.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

поездка жаркие страны зима