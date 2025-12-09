https://uz.sputniknews.ru/20251209/eec-texregulirovanie-eaeu-54044471.html
ЕЭК: техрегулирование в ЕАЭС не имеет аналогов в международной практике
Замглавы профильного департамента ЕЭК отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности в установлении требований к продукции.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе не имеет аналогов в международной практике, заявил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Евгений Бережных. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Бережных рассказал о реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", выходе Комиссии совместно со странами Союза на современный уровень разработки техрегламентов и стандартов, актуализации процедур оценки соответствия продукции.Также речь шла о перспективах дальнейшего совершенствования единой системы технического регулирования в рамках Союза.Кроме того, он отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности в установлении требований к продукции. Это необходимо в том числе, чтобы найти баланс между интересами предпринимателей и защитой прав потребителей на безопасную и качественную продукцию.
ЕЭК: техрегулирование в ЕАЭС не имеет аналогов в международной практике
Замглавы профильного департамента ЕЭК отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности при установлении требований к продукции.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе не имеет аналогов в международной практике, заявил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Евгений Бережных. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
пресс-служба ЕЭК.
"Техническое регулирование, в том виде, в котором оно сформировано в Союзе, не имеет аналогов в международной практике", — подчеркнул он в своем выступлении на ежегодной профильной конференции Ассоциации европейского бизнеса в Москве.
Бережных рассказал о реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", выходе Комиссии совместно со странами Союза на современный уровень разработки техрегламентов и стандартов, актуализации процедур оценки соответствия продукции.
Также речь шла о перспективах дальнейшего совершенствования единой системы технического регулирования в рамках Союза.
"Проект дорожной карты по реализации Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года включает целый комплекс работ, результатом которых должно стать как совершенствование внутренних процессов, обеспечивающих функционирование единой системы технического регулирования, так и создание условий ее перехода на новый уровень с учетом тенденций цифровизации и автоматизации", — отметил замруководителя департамента.
Кроме того, он отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности в установлении требований к продукции. Это необходимо в том числе, чтобы найти баланс между интересами предпринимателей и защитой прав потребителей на безопасную и качественную продукцию.