ЕЭК: техрегулирование в ЕАЭС не имеет аналогов в международной практике

Замглавы профильного департамента ЕЭК отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности в установлении требований к продукции.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе не имеет аналогов в международной практике, заявил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Евгений Бережных. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Бережных рассказал о реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС", выходе Комиссии совместно со странами Союза на современный уровень разработки техрегламентов и стандартов, актуализации процедур оценки соответствия продукции.Также речь шла о перспективах дальнейшего совершенствования единой системы технического регулирования в рамках Союза.Кроме того, он отметил важность участия представителей бизнеса и промышленности в установлении требований к продукции. Это необходимо в том числе, чтобы найти баланс между интересами предпринимателей и защитой прав потребителей на безопасную и качественную продукцию.

