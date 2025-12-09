Эксперты РУз участвуют в конференции "Валдая" по безопасности в Евразии — трансляция

https://uz.sputniknews.ru/20251209/eksperty-ruz-uchastvuyut-v-konferentsii-valdaya-po-bezopasnosti-v-evrazii-54036545.html

Речь идет о том, какой должна быть новая система евразийской безопасности, какими могут быть ее принципы, цели и этапы развития, как соотносятся идеи и представления о региональной безопасности потенциальных участников ее будущей архитектуры

Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами из России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Пакистана участвуют в конференции "Безопасность Евразии: от концепции к практике" Международного дискуссионного клуба "Валдай".Дискуссия, в ходе которой они озвучивают свое видение новой архитектуры евразийской безопасности, развернулась на московской площадке аналитического центра.Речь идет о том, какой должна быть новая система евразийской безопасности, какими могут быть ее принципы, цели и этапы развития, как соотносятся идеи и представления о региональной безопасности потенциальных участников ее будущей архитектуры.Мероприятие включает три тематические сессии по безопасности Евразии, включающие концептуальные подходы, военно-политическое измерение и экономические аспекты.На стартовой сессии программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев представляет новый доклад "Архитектура евразийской безопасности: генезис, принципы и возможные направления развития". С инициативой по созданию единой архитектуры евразийской безопасности выступила Россия. Эта концепция получила развитие как на экспертном, так и официальном уровнях, стала предметом обсуждения на двусторонних саммитах с лидерами Индии и Китая и частью совместных заявлений в рамках СНГ и Союзного государства России и Беларуси.

