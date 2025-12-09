https://uz.sputniknews.ru/20251209/kak-izmenilis-tseny-na-produkty-v-uzbekistane-54042411.html
Как изменились цены на продукты в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В ноябре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,7%. За последний осенний месяц продовольственные товары в среднем подорожали на 1%
2025-12-09T15:08+0500
В Узбекистане в ноябре по сравнению с месяцем ранее больше всего подешевели морковь и рис. Также снизилась стоимость мяса птицы, лука и сахара.В это же период резко выросла стоимость помидоров (+82,16%). Подорожали яблоки, в меньшей степени — яйца, баранина и другие продукты. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане в ноябре по сравнению с месяцем ранее больше всего подешевели морковь и рис. Также снизилась стоимость мяса птицы, лука и сахара.
В это же период резко выросла стоимость помидоров (+82,16%). Подорожали яблоки, в меньшей степени — яйца, баранина и другие продукты.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
