В МПЦ Sputnik обсудят итоги узбекско-российской межправкомиссии

В МПЦ Sputnik обсудят итоги узбекско-российской межправкомиссии

Участники обменяются оценками прошедших мероприятий и предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия

2025-12-09

2025-12-09T14:34+0500

2025-12-09T15:04+0500

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 10 декабря в 13.00 по ташкентскому времени пройдет видеомост Ташкент – Москва – Новосибирск на тему: "Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией".Участники в Ташкенте:в Москве:В Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.Участники видеомоста обменяются оценками прошедших мероприятий и предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

