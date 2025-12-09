https://uz.sputniknews.ru/20251209/mrot--uzbekistane-za-20-let-54038526.html

Всеобщая конфедерация профсоюзов: МРОТ в Узбекистане за 20 лет увеличился в 195 раз

Всеобщая конфедерация профсоюзов: МРОТ в Узбекистане за 20 лет увеличился в 195 раз

Sputnik Узбекистан

Профсоюзные лидеры 7 стран Содружества обсудили результаты кампании "Минимальную зарплату – на уровень прожиточного минимума"

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Минимальный размер оплаты труда в Узбекистане за прошедшие двадцать лет увеличился в 195 раз. Такие данные озвучили на заседании Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов с участием представителей стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Профсоюзные лидеры 7 стран Содружества: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили в Москве результаты кампании "Минимальную зарплату — на уровень прожиточного минимума", задачи кампании "Минимальную зарплату — на уровень минимального потребительского бюджета" и другие актуальные социально-экономические темы.По словам депутата Госдумы России, генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктора Пинского, минимальная зарплата в странах Содружества должна выйти на уровень, который обеспечивает полноценную жизнь граждан.По его мнению, МРОТ необходимо вывести на уровень минимального потребительского бюджета.Профсоюзы СНГ предлагают пересчитать потребительский бюджет так, чтобы он учитывал реальные расходы на нормальную жизнь в каждой стране: качественное питание, актуальный набор товаров и услуг первой необходимости. Как отмечалось, размер потребительского бюджета должен расти вместе с ценами на включенные в него товары и услуги.

