Путин: Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру
Российский лидер принял в Кремле членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Путин: Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Совместные политические заявления Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дают хороший сигнал на внешний контур, заявил
президент России Владимир Путин.
Накануне глава РФ принял в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ. Во встрече приняли участие Председатель Госдумы, Председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода.
"Совместные политические заявления тоже имеют значение. Вот… заявление по тематике обеспечения безопасности в условиях многополярного мира тоже имеет серьезное значение и дает очень хороший сигнал на внешний контур", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
Россия будет делать все для укрепления ОДКБ;
приоритеты организации — это укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной отрасли и сфере военно-технического сотрудничества;
страны ОДКБ привержены укреплению роли организации в международных делах;
парламентская ассамблея ОДКБ вносит заметный вклад в гармонизацию законодательства между странами организации в области обороны и безопасности.
Совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ прошло на площадке Государственной думы. Его провел председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В нем участвовали парламентские делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Ирана.
Предметом обсуждения стали вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ.
В ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ приняли Заявление "Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира", а также ряд модельных документов.