Путин: Совместные политические заявления ОДКБ дают сигнал миру

Российский лидер принял в Кремле членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

2025-12-09T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Совместные политические заявления Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) дают хороший сигнал на внешний контур, заявил президент России Владимир Путин.Накануне глава РФ принял в Кремле членов парламентской ассамблеи ОДКБ. Во встрече приняли участие Председатель Госдумы, Председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода.Другие заявления российского лидера:Совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ прошло на площадке Государственной думы. Его провел председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.В нем участвовали парламентские делегации из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Ирана.Предметом обсуждения стали вопросы гармонизации законодательства государств-членов организации и противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности ОДКБ. В ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ приняли Заявление "Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира", а также ряд модельных документов.

