СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
09.12.2025
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли:
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Российские бойцы освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
более 210 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
склад материальных средств.