https://uz.sputniknews.ru/20251209/rossiya-armiya-osvobodila-ostapovskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54043390.html

СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области

СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. 09.12.2025, Sputnik Узбекистан

2025-12-09T15:40+0500

2025-12-09T15:40+0500

2025-12-09T16:08+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

в мире

россия

безопасность

всу

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93c8c947a20066c61e0db6025370b464.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво, в мире, россия, безопасность, всу, минобороны рф