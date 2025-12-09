Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251209/rossiya-armiya-osvobodila-ostapovskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54043390.html
СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. 09.12.2025, Sputnik Узбекистан
2025-12-09T15:40+0500
2025-12-09T16:08+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
россия
безопасность
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93c8c947a20066c61e0db6025370b464.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1a/48581503_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_242ea4a8ebe83a1622d7552cd15849db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, в мире, россия, безопасность, всу, минобороны рф
сво, в мире, россия, безопасность, всу, минобороны рф

СВО: российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области

15:40 09.12.2025 (обновлено: 16:08 09.12.2025)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота танкистов в зоне СВО
Работа танкистов в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российские бойцы освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
более 210 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
шесть автомобилей;
склад материальных средств.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0