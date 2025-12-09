https://uz.sputniknews.ru/20251209/strashnaya-mest-trampa-zelenskogo-vse-je-budut-menyat-esli-nado--siloy-54037396.html

Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой

Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой

09.12.2025

Есть все признаки того, что золотые унитазы на Банковой могут очень скоро поменять своих хозяев, пишет колумнист РИА Новости. Спецпредставитель президента США Уиткофф и зять Трампа Кушнер потратили на не очень приятное общение с Умеровым целых три дня, где во всех формах и ракурсах украинской делегации было донесено, что теперь будет. И что с ними будет, если этого не будет.Американцы совершенно логично предполагали, что после такого разжевывания от Зеленского останется только подпись и, может быть, его отправят куда-нибудь в тихий закуток Арканзаса под охраной ФБР в рамках программы по защите свидетелей. С учетом масштаба воровства американских денег Зеленским и всей его кодлой — более чем щедрое предложение. Как написало издание Politico, "США на переговорах давят на Украину с требованием вывести войска из Донбасса", причем "вопрос стоит не "если", а "как именно" Украина должна уйти с оставшихся территорий". По информации издания, "Трамп раздражен нерешительностью Зеленского и тем, что Киев тормозит реализацию плана, который Москва фактически готова принять".Но американцы, хоть и по-своему напористые и ушлые, не учли степени иррациональной веры просроченного президента Украины в свою неуязвимость и в железобетонную поддержку со стороны его европейских подельников.Дошло до того, что Зеленский совершил очень грубую ошибку: он даже не удосужился отреагировать на итоговые предложения Трампа и продолжил вилять, якобы "он держит руку на пульсе", что для американского президента является дичайшим проявлением игнора и неуважения.Трамп по этому поводу написал нехарактерно скупо: по его словам, "он разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирной сделки". И хотя "он не уверен, что Зеленского план устраивает, его (Зеленского) люди в восторге от плана" (и он также устраивает Россию). Кто хоть что-то понимает в психотипе Трампа, сразу понял, что американский президент просто в бешенстве.Отголоски ярости Трампа были озвучены его старшим сыном Дональдом Трампом — младшим на Дохийском форуме в Катаре, где он поведал, что отец "не следует сценарию каждого клоуна" и что есть вероятность, что Трамп просто уйдет из переговоров. Характерно, что Трамп-младший открыто обвинил Зеленского в коррупции и воровстве и что тот при всем этом превратился в "неприкосновенное божество". Совершенно очевидно, что было озвучено далеко не только личное мнение сына Трампа.Но Зеленскому и этого было мало.Вчера он повстречался в Лондоне со Стармером, Мерцем и Макроном, где в очередной раз стал заниматься открытым саботажем плана Трампа. Для начала он заявил, что "переговоры зашли в тупик" якобы из-за территориальных вопросов, а по результатам встречи стало известно, что обсуждалась "консолидация европейско-украинской позиции по условиям мира" — то есть то, как им вместе сопротивляться плану Трампа и как можно больше тянуть время, забалтывая американцев расплывчатыми обещаниями.Цель затягивания времени выяснилась тоже очень быстро: в конце следующей недели в Брюсселе должна состояться встреча лидеров стран ЕС. Bloomberg написал, что эта встреча — "последний шанс для европейцев принять решение о том, будут ли они оказывать давление и двигаться дальше по вопросу российских активов". Иными словами, к этому моменту Киев должен гарантировать европейцам, что будет игнорировать требования США и продолжать войну до конца, а те должны определиться, как именно они будут финансировать эту войну с помощью украденных денег.По данным The Economist, "теоретически ЕС мог бы попытаться протолкнуть план по обходной юридической схеме даже без согласия Бельгии, однако это грозит серьезным расколом внутри блока", и поэтому до встречи лидеров ЕС в Европе "будут ломать голову в поисках способа убедить де Вевера (премьера Бельгии) изменить позицию".Российская сторона изначально все разложила по полочкам относительно хитрой стратегии Украины и Европы, и, судя по всему, американцы осознали, что Москва изначально была права.Возможно, это совпадение, а может, и нет, но представитель США в НАТО Уитакер вчера сообщил, что "Трамп знает, как надавить на Украину, чтобы заставить заключить соглашение о мире", а в западных кулуарах с новой силой заговорили о смещении Зеленского: "Соединенные Штаты планируют избавиться от Зеленского, поскольку он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине".Если американцы все же перейдут от угроз к действиям, это можно только приветствовать, но на стратегию России это повлияет не очень сильно.Вчера британское издание The Telegraph траурно сообщило, что "российская армия демонстрирует самые высокие темпы продвижения за всю специальную военную операцию". В частности, только в ноябре Москва вернула под свой контроль вдвое больше территории, чем месяцем ранее. Но самое печальное (для британцев) — "военные успехи Москвы меняют не только оперативную обстановку, но и политический климат в Вашингтоне". Это подтверждает и New York Post: "Новый раунд войны может быть для Украины фатальным".Тяните резину, умники: вылетит — не поймаешь.

