Глобальные финансы в привычном мессенджере: в Узбекистане заработал Кошелек в Telegram
По оценкам, от 92 до 95% жителей страны используют мобильную связь, а Telegram стабильно остается самым популярным мессенджером — люди просыпаются и засыпают с ним.
В столице Узбекистана сегодня, 9 декабря состоялась официальная церемония запуска нового сервиса — Кошелька в Telegram, сообщает корреспондент Sputnik.
Это полноценный криптокошелек, встроенный прямо в мессенджер, без необходимости скачивать дополнительные программы. С помощью сервиса пользователи могут хранить, отправлять и получать цифровые активы, включая Bitcoin, Toncoin, USDT и более 200 популярных токенов.
Запуск Кошелька в Telegram стал возможен после получения официальной лицензии Национального агентства перспективных проектов (НАПП). Лицензирование обеспечило требования по идентификации пользователей, защите данных и предотвращению финансовых нарушений, создав безопасную и прозрачную среду для будущих операций.
Работа над проектом шла больше года — начиная с переговоров с регулятором и заканчивая адаптацией сервиса под местное законодательство и финансовую инфраструктуру. Представители отрасли отмечают, что запуск подобного продукта — результат усиления реформ в экономике и цифровой сфере Узбекистана.
Начальник управления развития сферы оборота криптоактивов НАПП Аскаржон Зокиров подчеркивает, что стремительное развитие рынка стало ключевым фактором для прихода международных игроков.
"Отрадно видеть, что международные компании заходят на рынок Узбекистана, зная о тех реформах, которые были проведены. Сегодня цифровые финансовые услуги становятся частью экономической трансформации", — отмечает он.
В Узбекистане криптовалюта легализована с 2018 года, и, по словам разработчиков сервиса, именно это позволило им рассматривать страну как одно из приоритетных направлений. Внутренние исследования компании показали: высокая доля мобильных пользователей делает рынок особенно перспективным. По оценкам, от 92 до 95% жителей республики используют мобильную связь, а Telegram стабильно остается самым популярным мессенджером.
Директор по развитию Wallet Ирина Чучкина подчеркивает, что миссия продукта выходит далеко за рамки обычного криптосервиса.
"Мы видим свою роль в открытии доступа к глобальным финансовым рынкам через простой и понятный интерфейс. Пользоваться Кошельком смогут не только трейдеры и инвесторы, но и любой человек, который ежедневно использует данный месенджер. У нас большие планы: отдельный фокус — повышение финансовой грамотности, разъяснение, как диверсифицировать активы, избегать мошенничества и начинать инвестирование", — рассказала специалист.
По ее словам, Узбекистан оказался в числе ключевых стран для запуска проекта.
"Мы выделяем рынки, где есть потребность в продукте, потенциал роста и возможность работать официально. По всем этим критериям Узбекистан — на вершине списка. Страна показывает уникальную динамику: с 2018 года ВВП практически удвоился, и не многие государства могут похвастаться таким ростом", — пояснила Ирина Чучкина.
Кошелек в Telegram поддерживает оплату, переводы и обмен активов через карты Humo, Visa и Mastercard.
