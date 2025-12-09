https://uz.sputniknews.ru/20251209/v-uzbekistane-zarabotal-koshelek-v-telegram-54046445.html

Глобальные финансы в привычном мессенджере: в Узбекистане заработал Кошелек в Telegram

Глобальные финансы в привычном мессенджере: в Узбекистане заработал Кошелек в Telegram

По оценкам, от 92 до 95% жителей страны используют мобильную связь, а Telegram стабильно остается самым популярным мессенджером — люди просыпаются и засыпают с ним.

В столице Узбекистана сегодня, 9 декабря состоялась официальная церемония запуска нового сервиса — Кошелька в Telegram, сообщает корреспондент Sputnik.Это полноценный криптокошелек, встроенный прямо в мессенджер, без необходимости скачивать дополнительные программы. С помощью сервиса пользователи могут хранить, отправлять и получать цифровые активы, включая Bitcoin, Toncoin, USDT и более 200 популярных токенов.Запуск Кошелька в Telegram стал возможен после получения официальной лицензии Национального агентства перспективных проектов (НАПП). Лицензирование обеспечило требования по идентификации пользователей, защите данных и предотвращению финансовых нарушений, создав безопасную и прозрачную среду для будущих операций.Работа над проектом шла больше года — начиная с переговоров с регулятором и заканчивая адаптацией сервиса под местное законодательство и финансовую инфраструктуру. Представители отрасли отмечают, что запуск подобного продукта — результат усиления реформ в экономике и цифровой сфере Узбекистана.Начальник управления развития сферы оборота криптоактивов НАПП Аскаржон Зокиров подчеркивает, что стремительное развитие рынка стало ключевым фактором для прихода международных игроков.В Узбекистане криптовалюта легализована с 2018 года, и, по словам разработчиков сервиса, именно это позволило им рассматривать страну как одно из приоритетных направлений. Внутренние исследования компании показали: высокая доля мобильных пользователей делает рынок особенно перспективным. По оценкам, от 92 до 95% жителей республики используют мобильную связь, а Telegram стабильно остается самым популярным мессенджером.Директор по развитию Wallet Ирина Чучкина подчеркивает, что миссия продукта выходит далеко за рамки обычного криптосервиса.По ее словам, Узбекистан оказался в числе ключевых стран для запуска проекта.Кошелек в Telegram поддерживает оплату, переводы и обмен активов через карты Humo, Visa и Mastercard.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

