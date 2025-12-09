https://uz.sputniknews.ru/20251209/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-2025-god-54045671.html
Золото в международных резервах Узбекистана в 2025 году — инфографика
Золото в международных резервах Узбекистана в 2025 году — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Центрального банка, объем международных резервов республики продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику
инфографика
золото
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
По состоянию на 1 декабря текущего года совокупная стоимость активов, находящихся в распоряжении государственного регулятора, зафиксирована на уровне $61,23 млрд —абсолютный исторический максимум для финансовой системы республики.Золото является ключевым драйвером роста. Впервые в истории независимого Узбекистана стоимость монетарного золота преодолела отметку в 50 млрд, достигнув показателя в $50,85 млрд.Физический объем драгоценного металла увеличился за месяц на 0,3 млн унций — с 11,9 млн до 12,2 млн тройских унций, но это меньше январского показателя.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
