Золото в международных резервах Узбекистана в 2025 году — инфографика

По данным Центрального банка, объем международных резервов республики продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику

По состоянию на 1 декабря текущего года совокупная стоимость активов, находящихся в распоряжении государственного регулятора, зафиксирована на уровне $61,23 млрд —абсолютный исторический максимум для финансовой системы республики.Золото является ключевым драйвером роста. Впервые в истории независимого Узбекистана стоимость монетарного золота преодолела отметку в 50 млрд, достигнув показателя в $50,85 млрд.Физический объем драгоценного металла увеличился за месяц на 0,3 млн унций — с 11,9 млн до 12,2 млн тройских унций, но это меньше январского показателя.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

