Искусство каракалпакского кобыза включили в Список срочной охраны ЮНЕСКО
Уникальная культурная традиция Каракалпакстана находится под угрозой исчезновения. Искусства кобыза стало шестнадцатым по счету элементом культурного наследия республики, вошедшим в различные списки ЮНЕСКО
2025-12-10T15:00+0500
2025-12-10T15:00+0500
2025-12-10T15:00+0500
юнеско
каракалпакстан
искусство
музыкальный инструмент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54061910_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_8727d7df15a4eeeb5e20bd1c4b4e5e93.png
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Искусство изготовления и исполнения на каракалпакском кобызе официально включили в Список срочной охраны нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает ИА "Дунё".Это решение единогласно одобрили участники 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в эти дни в столице Индии Дели. Они подчеркнули важность сохранения этой уникальной традиции для будущих поколений.Для республики это уже шестнадцатый элемент, официально вошедший в различные списки ЮНЕСКО, что в очередной раз подтверждает статус Узбекистана как одного из мировых центров древней цивилизации и богатейшей культуры.Кобыз — это древний двухструнный смычковый музыкальный инструмент, широко распространенный среди тюркских народов, известный своим глубоким медитативным звучанием. Каракалпакский кобыз традиционно изготавливают из цельного куска дерева (чаще всего из тутовника), струны делают из конского волоса.Жырау — это каракалпакские сказители и поэты, которые исполняют под аккомпанемент кобыза эпические поэмы (дастаны) и исторические сказания. Это уникальное искусство объединяет музыку, поэзию и историю, передающиеся из поколения в поколение.Благодаря включению кобыза в Список срочной охраны ЮНЕСКО вопросы его сохранения и популяризации стороны будут решать комплексно.Сессия Межправительственного комитета включает и другие мероприятия, подчеркивающих значимость культурного наследия Узбекистана. Сегодня состоится сайд-ивент "Возрождение сакрального голоса: кобыз и эпическая традиция жырау Каракалпакстана". В программе:А 12 декабря на сессии рассмотрят вопрос о включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества совместной номинации каракалпакской, казахской и кыргызской юрт. Это станет еще одним важным шагом к укреплению регионального культурного сотрудничества.
каракалпакстан
ru_UZ
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Искусство изготовления и исполнения на каракалпакском кобызе официально включили в Список срочной охраны нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщает
ИА "Дунё".
Это решение единогласно одобрили участники 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в эти дни в столице Индии Дели. Они подчеркнули важность сохранения этой уникальной традиции для будущих поколений.
"Это знаменательное событие стало результатом целенаправленных усилий Узбекистана и подчеркивает глобальное признание уникальной культурной традиции Каракалпакстана", — говорится в сообщении.
Для республики это уже шестнадцатый элемент, официально вошедший в различные списки ЮНЕСКО, что в очередной раз подтверждает статус Узбекистана как одного из мировых центров древней цивилизации и богатейшей культуры.
Кобыз — это древний двухструнный смычковый музыкальный инструмент, широко распространенный среди тюркских народов, известный своим глубоким медитативным звучанием. Каракалпакский кобыз традиционно изготавливают из цельного куска дерева (чаще всего из тутовника), струны делают из конского волоса.
Жырау — это каракалпакские сказители и поэты, которые исполняют под аккомпанемент кобыза эпические поэмы (дастаны) и исторические сказания. Это уникальное искусство объединяет музыку, поэзию и историю, передающиеся из поколения в поколение.
"Внесение в Список срочной охраны необходимо, поскольку эта традиция, несмотря на свою важность, сталкивается с угрозой исчезновения из-за уменьшения числа мастеров-изготовителей и исполнителей", — говорится в сообщении.
Благодаря включению кобыза в Список срочной охраны ЮНЕСКО вопросы его сохранения и популяризации стороны будут решать комплексно.
Сессия Межправительственного комитета включает и другие мероприятия, подчеркивающих значимость культурного наследия Узбекистана. Сегодня состоится сайд-ивент "Возрождение сакрального голоса: кобыз и эпическая традиция жырау Каракалпакстана". В программе:
живое исполнение выдающихся сказителей жырау Бакбергена Сырымбетова и Дауранбека Ендирбекова;
показ документального фильма "Мелодии предков: кобыз и жырау";
демонстрация изготовления музыкального инструмента кобыза мастером Маратом Жаксымуратовым.
А 12 декабря на сессии рассмотрят вопрос о включении в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества совместной номинации каракалпакской, казахской и кыргызской юрт. Это станет еще одним важным шагом к укреплению регионального культурного сотрудничества.