Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251210/lavrov-vystupleniye-sovfed-rf-54060923.html
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине — Лавров
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине — Лавров
Sputnik Узбекистан
Глава МИД РФ выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тема заседания —актуальные вопросы внешней политики России
2025-12-10T14:05+0500
2025-12-10T14:05+0500
в мире
россия
мид рф
сергей лавров
совет федерации федерального собрания рф
сша
дональд трамп
украина
финляндия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e85e6c7ae438ce8891594424f4b668b.jpg
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине, а также на экспроприацию европейцами российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.Дипломат выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тема заседания —актуальные вопросы внешней политики России.Другие заявления Сергея Лаврова:
россия
украина
финляндия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_faf9ca644efb8267c82e5c9aead3a46a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мид рф сергей лавров выступление совет федерации россия
мид рф сергей лавров выступление совет федерации россия

Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине — Лавров

14:05 10.12.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкIII Минская международная конференция по евразийской безопасности
III Минская международная конференция по евразийской безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава МИД РФ выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тема заседания —актуальные вопросы внешней политики России.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине, а также на экспроприацию европейцами российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тема заседания —актуальные вопросы внешней политики России.

"Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — прим.ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы", — сказал он.

Другие заявления Сергея Лаврова:
в плане США по Украине говорится об обеспечении прав и религиозных свобод нацменьшинств;
ЕС готов грабить РФ, чтобы науськивать Зеленского продолжать конфликт;
США проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по затягиванию конфликта на Украине;
Европа пытается сдержать процесс урегулирования на Украине;
Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей нет;
Москва и США достигли договоренности о продолжении работы по завершению украинского конфликта;
российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем;
Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает;
МИД РФ рассчитывает, что в ближайшее время 14 декабря — день принятия исторической Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам — будет объявлено Днем борьбы с колониализмом;
Арктический совет вернет свой потенциал, но это займет какое-то время;
элиты Финляндии сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0