Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине — Лавров
Глава МИД РФ выступил на "правительственном часе" в Совете Федерации. Тема заседания —актуальные вопросы внешней политики России.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине, а также на экспроприацию европейцами российских активов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом сообщает РИА Новости.
"Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — прим.ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы", — сказал он.
Другие заявления Сергея Лаврова:
в плане США по Украине говорится об обеспечении прав и религиозных свобод нацменьшинств;
ЕС готов грабить РФ, чтобы науськивать Зеленского продолжать конфликт;
США проявляют нетерпеливость из-за позиции европейцев по затягиванию конфликта на Украине;
Европа пытается сдержать процесс урегулирования на Украине;
Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей нет;
Москва и США достигли договоренности о продолжении работы по завершению украинского конфликта;
российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем;
Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает;
МИД РФ рассчитывает, что в ближайшее время 14 декабря — день принятия исторической Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам — будет объявлено Днем борьбы с колониализмом;
Арктический совет вернет свой потенциал, но это займет какое-то время;
элиты Финляндии сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия сотрудничества с Россией.