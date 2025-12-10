Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik обсудили итоги узбекско-российской межправкомиссии — видео
Спикеры оценили результативность прошедших мероприятий и обменялись предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.
2025-12-10T13:14+0500
2025-12-10T14:18+0500
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва на тему: "Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией".Участники в Ташкенте:в Москве:В Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.Участники видеомоста оценили результативность прошедших мероприятий и обменялись предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.
13:14 10.12.2025 (обновлено: 14:18 10.12.2025)
Спикеры оценили результативность прошедших мероприятий и обменялись предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Ташкент – Москва на тему: "Итоги межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией".
Участники в Ташкенте:
начальник Департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ МИПТ РУз Эрвин Тургунов;
в Москве:
заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.
В Ташкенте 3 декабря состоялось 26-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ, а также бизнес-форум деловых кругов двух стран.
Участники видеомоста оценили результативность прошедших мероприятий и обменялись предложениями по дальнейшему укреплению экономического взаимодействия.
