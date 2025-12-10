Узбекистан
В РУз создадут Академию сельхознаук — что еще сообщил президент на встрече с аграриями
В РУз создадут Академию сельхознаук — что еще сообщил президент на встрече с аграриями
Мирзиёев: Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук. Об этом стало известно в ходе встречи президента РУз Шавката Мирзиёева с представителями аграрной отрасли по случаю Дня работников сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Руководитель страны обозначил важнейшие задачи, стоящие перед сферой в следующем году.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Мирзиёев: Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук. Об этом стало известно в ходе встречи президента РУз Шавката Мирзиёева с представителями аграрной отрасли по случаю Дня работников сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Руководитель страны обозначил важнейшие задачи, стоящие перед сферой в следующем году.
Выращивание хлопка
В республике расширят выращивание хлопка по 76-й схеме с применением новых агротехнологий, на 891 тыс. гектарах хлопок будут выращивать только по этой схеме;
увеличат вдвое и доведут до 500 тыс. гектаров площади, на которых будут высаживать иностранные сорта, устойчивые к вредителям, гербицидам, засолению и засухе;
300 тыс. гектаров засеют семенами на основе “синьцзянского опыта";
на субсидирование фермеров, выращивающих хлопок за свой счет, направят 250 млрд сумов — объем помощи составит до 10% от урожая;
"При этом фермеры, использовавшие половину кредитного лимита на выращивание хлопка, также получат субсидию в размере до 5 процентов от урожая", — говорится в сообщении.
в научных центрах будут развивать семеноводство хлопчатника на основе селекции 56 отечественных сортов с иностранными;
для институтов геномики и хлопководства построят фитотрон и теплицу;
продолжится практика поставок через биржу минеральных удобрений и топлива для выращивания хлопка с 10–15 % скидкой.
Отдельный рейтинг фермеров, заготавливающих хлопок и зерно
Для фермеров, работающих не менее 10 лет и не имеющих просроченных задолженностей по кредитам, лизингу и налогам, процентные ставки льготных кредитов, предоставляемых из Фонда сельского хозяйства, дополнительно снизят в зависимости от их рейтинга.
"То есть для фермеров, занимающих верхние позиции рейтинга, ставка по кредитам составит 8 процентов для выращивающих хлопок и 10 процентов для производителей зерна", — говорится в сообщении.
В Мирзачуле создают школу инновационного сельского хозяйства, где обучат навыкам выращивания хлопка в степных условиях 1 тыс. фермеров со всей республики. После получения сертификата им дополнительно начислят 10 баллов в рейтинге.
Увеличение числа квалифицированных агрономов
180 студентов Аграрного университета пройдут практику в передовых кластерах и фермерских хозяйствах в формате дуального обучения. За обучение агрономическому мастерству каждому фермеру и кластеру будут выплачивать по 5 млн сумов за одного студента, а самому студенту — стипендию в размере 1,5 млн сумов.
"Молодым агрономам, которые внедрят новшества в деятельность фермеров, помогут повысить урожайность и снизить затраты за счет качественных семян и сортов, а также современных агротехнологий, будет выплачиваться заработная плата в размере 2 тысяч долларов в месяц", — говорится в сообщении.
Механизация и активизация работ в хлопководстве
Для доведения уровня механизации в хлопководстве до 85% в следующем году планируют привезти еще 800 хлопкоуборочных машин, 450 многофункциональных сеялок и 3 тыс. машин для сбора пленки;
в целом, в 2026-м для дальнейшей активизации работ в хлопководстве выделят 35 трлн сумов на поддержку дехкан и фермеров;

"Также будут усилены исследования по созданию новых сортов, устойчивых к засолению, засухе и жаре, в сфере производства зерна. Фермерам, выращивающим зерно за счет собственных средств, будет предоставляться субсидия в размере 10 процентов от их урожая, аналогично действующему порядку в хлопководстве", — говорится в сообщении.

Садоводство и агропромышленный комплекс
примут трехлетнюю программу по созданию новых садов и виноградников, а также обновлению существующих;
для закладки интенсивных садов будут предоставлять кредит на семь лет под 14% с трехлетним льготным периодом;
для строительства холодильных складов будут компенсировать до 8% процентной ставки сверх базовой;
экспортерам овощной продукции и садоводам будут возмещать 50% расходов на упаковку.
Президент подчеркнул, что для увеличения производства плодоовощной продукции важно эффективно использовать пастбища, холмистые и предгорные территории.
Исходя из этого, такие земли будут выставлять на аукцион для создания индустриальных садов, виноградников, выращивания овощных и кормовых культур по цене в размере 1% их кадастровой стоимости. Победители аукциона смогут передавать землю в субаренду, и право субаренды будет регистрироваться бесплатно.
Глава республики отметил, что в нынешних быстроменяющихся условиях обеспечение стабильности цен на рынках и продовольственной безопасности должно быть в центре постоянного внимания.
"Сейчас ведется формирование запасов основных продовольственных товаров на осенне-зимний период. Отныне этот процесс будет осуществляться круглый год, а для стабилизации цен вводится механизм постоянных государственных интервенций", — говорится в сообщении.
Увеличение производства мяса и молока
в следующем году планируют импортировать 100 тыс. голов крупного рогатого скота и 200 тыс. голов овец и коз;
фермерам, выращивающим хлопок и зерновые, разрешат возводить легкие строения на площади до 20 соток для развития животноводства на собственных землях;
порядок предоставления субсидий на импорт племенного скота и суточных цыплят продлят еще на пять лет;
на проекты по животноводству в следующем году направят $157 млн за счет привлеченных ресурсов Всемирного банка и Международного фонда развития сельского хозяйства. Эти средства будут предоставлять животноводам на 10 лет под 17% с трехлетним льготным периодом.
Нововведения в рыбоводстве
совместно с партнерами из Венгрии и Норвегии в Янгиюльском и Бостанлыкском районах создают два племенных центра по карповым и холодноводным рыбам;
половину затрат на импорт племенной рыбы будут возмещать;
рыбоводческие хозяйства освободят от таможенных пошлин при импорте инкубационного оборудования, лабораторий и систем замкнутого водооборота;
хозяйствам, внедряющим интенсивные технологии выращивания рыбы, вдвое снизят земельный и имущественный налоги.
Субсидии, страхование и цифровой мониторинг
Если в настоящем времени субсидии в сельском хозяйстве распределяли шесть министерств, то теперь оказывать все финансовые услуги в одном месте будет созданное Агентство платежей в аграрной сфере.

"В следующем году через агентство будет выделено 2 триллиона 20 миллиардов сумов субсидий для дехкан и фермеров. Процесс их предоставления сократится с четырех этапов до двух, а сроки получения — с одного месяца до 15 дней", — говорится в сообщении.

со следующего года начнется добровольное страхование урожая хлопчатника, зерновых и тепличной продукции. Половину страховых взносов будут покрывать из бюджета;
в этом году с помощью более 100 дронов провели мониторинг земель и посевов, внедрили передовые агротехнические мероприятия. В следующем году планируют закупку еще более 50 современных агродронов из Китая. В каждом регионе создадут не менее двух мобильных дрон-комплексов для предоставления агросервисных услуг.
Отдельно глава республики остановился на состоянии 70 тыс. километров открытых дренажных и коллекторных каналов по всей стране. Их поэтапный перевод в закрытую систему позволит освободить дополнительные площади для посевов и значительно сократить расходы на очистку каналов.
"В связи с этим будет принята отдельная программа по переходу открытых дренажей и коллекторов на закрытую систему, на что выделяется 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Развитие науки и подготовка кадров
"Сегодня в аграрной сфере работают 22 научных центра и 260 лабораторий, где трудятся сотни ученых и исследователей с высоким потенциалом. Для полного использования этого ресурса будет создана Академия сельскохозяйственных наук, обеспечивающая интеграцию "наука – образование – производство". Академия будет отвечать за развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере сельского хозяйства", — говорится в сообщении.
Кроме того, 500 передовых фермеров, садоводов и экспортеров направят на обучение в Китай, Турцию, Нидерланды и Францию.

"Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с его указом группе особо отличившихся работников сферы присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями. В ходе нынешней встречи, прошедшей в резиденции "Куксарой", состоялось торжественное вручение этих наград.
