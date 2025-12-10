https://uz.sputniknews.ru/20251210/mrziyoyev-vstrecha-agrarii-54067199.html

В РУз создадут Академию сельхознаук — что еще сообщил президент на встрече с аграриями

В РУз создадут Академию сельхознаук — что еще сообщил президент на встрече с аграриями

Мирзиёев: Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук. Об этом стало известно в ходе встречи президента РУз Шавката Мирзиёева с представителями аграрной отрасли по случаю Дня работников сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Руководитель страны обозначил важнейшие задачи, стоящие перед сферой в следующем году.Выращивание хлопкаОтдельный рейтинг фермеров, заготавливающих хлопок и зерноДля фермеров, работающих не менее 10 лет и не имеющих просроченных задолженностей по кредитам, лизингу и налогам, процентные ставки льготных кредитов, предоставляемых из Фонда сельского хозяйства, дополнительно снизят в зависимости от их рейтинга.В Мирзачуле создают школу инновационного сельского хозяйства, где обучат навыкам выращивания хлопка в степных условиях 1 тыс. фермеров со всей республики. После получения сертификата им дополнительно начислят 10 баллов в рейтинге.Увеличение числа квалифицированных агрономовМеханизация и активизация работ в хлопководствеСадоводство и агропромышленный комплексПрезидент подчеркнул, что для увеличения производства плодоовощной продукции важно эффективно использовать пастбища, холмистые и предгорные территории.Исходя из этого, такие земли будут выставлять на аукцион для создания индустриальных садов, виноградников, выращивания овощных и кормовых культур по цене в размере 1% их кадастровой стоимости. Победители аукциона смогут передавать землю в субаренду, и право субаренды будет регистрироваться бесплатно.Глава республики отметил, что в нынешних быстроменяющихся условиях обеспечение стабильности цен на рынках и продовольственной безопасности должно быть в центре постоянного внимания.Увеличение производства мяса и молокаНововведения в рыбоводствеСубсидии, страхование и цифровой мониторингЕсли в настоящем времени субсидии в сельском хозяйстве распределяли шесть министерств, то теперь оказывать все финансовые услуги в одном месте будет созданное Агентство платежей в аграрной сфере.Отдельно глава республики остановился на состоянии 70 тыс. километров открытых дренажных и коллекторных каналов по всей стране. Их поэтапный перевод в закрытую систему позволит освободить дополнительные площади для посевов и значительно сократить расходы на очистку каналов.Развитие науки и подготовка кадровКроме того, 500 передовых фермеров, садоводов и экспортеров направят на обучение в Китай, Турцию, Нидерланды и Францию.В соответствии с его указом группе особо отличившихся работников сферы присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями. В ходе нынешней встречи, прошедшей в резиденции "Куксарой", состоялось торжественное вручение этих наград.

