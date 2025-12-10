https://uz.sputniknews.ru/20251210/svo-novodanilovka-klyuch-k-vorotam-orexova-54054530.html

СВО: Новоданиловка — ключ к воротам Орехова

СВО: Новоданиловка — ключ к воротам Орехова

Успехи России в зоне СВО вызывают глобальные потрясения на Западе

2025-12-10

Российские войска уверенно развивают успех на южном крыле фронта: с боями продвигаются на участке Гуляйполе – Орехов, зачищают от противника Степногорск. Активно приближают разгром укрепрайонов ВСУ и полное освобождение Запорожской области от бандеровской оккупации. Успехи России в зоне СВО вызывают глобальные потрясения на Западе. Группировка войск "Днепр" 8 декабря освободила Новоданиловку, это село – фактически южная окраина города Орехов. Чуть восточнее – Малая Токмачка, которую освободили 16 ноября. Далее необходимо взять под контроль Новоандреевку – в семи километрах западнее, и прижатый к реке Конка город Орехов окажется в надежных российских "клещах".По данным Минобороны РФ, войсковая группировка "Днепр" за минувшие сутки нанесла поражение двум бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка и Лукьяновское (восточнее Степногорска). Противник привычно использует жилые кварталы Орехова как фортификационные сооружения, укрепрайоны. Любое здание с украинскими "защитниками" внутри обречено на уничтожение – очень плотно работают российские штурмовики, авиация и артиллерия. Падение ореховской "фортеции" ВСУ неизбежно.Ранее российские войска вошли с северо-востока в Гуляйполе, и ведут бои в городских кварталах, на правом берегу реки Гайчур. Напомню, Гуляйполе – важный логистический центр и мощный укрепрайон противника в Запорожье. Командование ВСУ безуспешно пытается остановить российское наступление, теряя живую силу, боевую технику, и даже редкие в воздушных силах Украины истребители. Накануне ВКС России сбили Су-27, и этот самолет стал 669-м уничтоженным в ходе СВО.Гуляйполе, Орехов, Степногорск – это главные "зубы дракона" ВСУ в Запорожье. И Степногорск уже перешел под контроль Российской армии, подавляются отдельные очаги сопротивления. От Степногорска до города Запорожье остается менее 30 километров по автодороге Е105. Близятся решающие сражения. Могущество российских ударов буквально выносит иностранных наемников с передовой в тыловые районы. Заметим, в Запорожской и Херсонской областях почему-то преобладают "добровольцы" ВСУ из Колумбии и Перу.С другой стороны, российские власти помогают быстрее наладить мирную жизнь на освобожденных территориях. В Запорожской области на 2025 год запланировано строительство свыше 100 тысяч кв. метров жилья. Завершается капремонт 86 многоквартирных домов, общей площадью 420 тысяч кв. метров. Россия умеет хорошо воевать, и строить.Весы истории"Украинский проект" Запада совершенно безнадежен, однако геополитическая инерция (или агрессивное безрассудство) заставляют руководителей Британии, Германии, Франции "хвататься за соломинку", то есть за российские замороженные активы. После позавчерашней встречи в Лондоне британский премьер Кир Стармер заявил, что "размораживание" до 115 млрд евро российских активов в Европе для помощи Украине может состояться в ближайшие дни. Этого якобы хватит еще на два года боевых действий ВСУ. Такой расклад совершенно не монтируется с новой стратегией нацбезопасности США, приоритеты которой – прекращение войны на Украине и стратегическая стабильность в отношениях с Россией.На своеволие европейских марионеток Вашингтон отреагировал жестко. Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Украине для восстановления демократии пора провести президентские выборы: "Власти ссылаются на войну, чтобы отложить голосование, но украинцы должны иметь право выбора". Разумеется, шансы Зеленского на победу равны нулю.США пригрозили "лондонским бунтовщикам" отказом от части обязанностей в НАТО, если они (Европа) не укрепят свои оборонные возможности в срок до 2027 года. По всем параметрам, срок совершенно нереалистичный. Большинство еврочиновников НАТО понимают, что без уникальных разведывательных данных Пентагона их организация в полночь превратится в "тыкву".Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон не выбирал выражений для оценки милитаристской возни в Лондоне 8 декабря Стармера, Мерца, Макрона и Зеленского: "Если смотреть на это объективно, можно сказать, что они все сумасшедшие, поскольку они никак не смогут изменить исход в их пользу. У России на руках все козыри. И не важно, что сделает Европа, пусть хоть начнет ядерную войну, даже тут она проиграет".Последствия прокси-войны на Украине очевидны: проигравшие принуждаются к миру на условиях России, расширение НАТО завершено, дальше Европа должна заботиться о своей безопасности самостоятельно – у США других забот хватает. Все несогласные автоматически попадают в разряд врагов Америки.Пока действует геополитическая инерция Запада, и колеблются весы Истории, Вооруженные силы РФ уверенно наступают на всех участках фронта. И могут даже открыть пару новых фронтов – сейчас много пишут об Одесском и Черниговском. Совсем не обязательно ждать весны.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Александр Хроленко

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

